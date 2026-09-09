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Match Naples - Arsenal en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Naples et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Naples et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Naples Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Arsenal ?
Naples : le coach M. Allegri a choisi une formation en 4-3-3 : A. Meret, M. Olivera, Rafa Marín, A. Rrahmani, G. Di Lorenzo, K. De Bruyne, S. Lobotka, B. Gilmour, Alisson Santos, R. Højlund, M. Politano.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, E. Konsa, B. White, D. Rice, Mikel Merino, E. Eze, M. Ødegaard, B. Saka, V. Gyökeres.
- Qui arbitre le match Naples Arsenal ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Naples Arsenal ?
Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.
- Quelle est la date et l'heure du match Naples Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par M. Ødegaard 75'.