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0 - 1
83'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Naples
0 - 1
MT : 0-0
83'
Arsenal
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
75'
0 - 1
(PD C. Tzolis) M. Ødegaard
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 11 Arsenal 3 31 Naples 0
Possession 58% Arsenal Naples
Tirs 5 2 17 3 5 22
Grosses occasions créées 100% Arsenal 3 Naples 0
Compositions Naples 4-3-3 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 NAP N NUL 2 ARS
376 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 1 #2 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 1 #3 Logo Arsenal FC Ben White 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Mikel Merino 2/2 100% #2 Logo SSC Naples Matteo Politano 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 2 #2 Logo SSC Naples Alisson Santos 2 #3 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2
Fautes subies
#1 Logo SSC Naples Kevin De Bruyne 3 #2 Logo SSC Naples Mathías Olivera 2 #3 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 2
Ballons touchés
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 108 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 104
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/2 0% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Mathías Olivera 5/5 100% #2 Logo SSC Naples Alisson Santos 4/6 67% #3 Logo Arsenal FC Mikel Merino 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 2 #2 Logo Arsenal FC Ezri Konsa 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Giovanni Di Lorenzo 2/3 67% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 2/3 67% #3 Logo SSC Naples Amir Rrahmani 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Rasmus Højlund 0/5 0% #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/5 0% #3 Logo SSC Naples Rafa Marín 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Ezri Konsa 52/52 100% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 57/59 97% #3 Logo SSC Naples Rafa Marín 68/71 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 66 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 43 #3 Logo Arsenal FC Ben White 34

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Luca Marianucci Luca Marianucci Blessure au genou Luca Marianucci Luca Marianucci Lésion du ligament collatéral tibial du genou Scott McTominay Scott McTominay Troubles cardiaques Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Mathías Olivera Mathías Olivera Blessure au mollet Giovane Giovane Hernie Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Sam Beukema Sam Beukema Blessure au pied
Cristhian Mosquera Cristhian Mosquera Ischio-jambiers William Saliba William Saliba Blessure au dos Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Christian Nørgaard Christian Nørgaard Blessure à l'aine Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Match Naples - Arsenal en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Naples et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Naples et Arsenal.

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
0.3
0.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Mahbod Beigi arbitre assistant
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Adam Ladebäck quatrième arbitre
Jérôme Brisard arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Diego Armando Maradona Napoli
Stadio Diego Armando Maradona
  • Année de construction : 1959
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 54726
  • Affluence moyenne : 35617
  • Affluence maximum : 66451
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 09 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Code NAP-ARS
Zone Europe
Équipe à domicile Naples
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Naples Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Arsenal ?

Naples : le coach M. Allegri a choisi une formation en 4-3-3 : A. Meret, M. Olivera, Rafa Marín, A. Rrahmani, G. Di Lorenzo, K. De Bruyne, S. Lobotka, B. Gilmour, Alisson Santos, R. Højlund, M. Politano.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, E. Konsa, B. White, D. Rice, Mikel Merino, E. Eze, M. Ødegaard, B. Saka, V. Gyökeres.

Qui arbitre le match Naples Arsenal ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Naples Arsenal ?

Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.

Quelle est la date et l'heure du match Naples Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par M. Ødegaard 75'.

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