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1 - 0
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Colombie
1 - 0
MT
Ghana
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
mi-temps
1 - 0
14'
1 - 0
J. Arias (PD L. Suárez)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.10 N 6.50 2 25.0 winamax bonus 100€
Possession 67% Colombie Ghana
Tirs 5 2 6 3 0 6
Grosses occasions créées 100% Colombie 2 Ghana 0
Compositions Colombie 4-3-3 Ghana 4-1-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
COL
NUL
GHA
1 1.4 N 4.4 2 8.5
439 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Colombie Daniel Muñoz 1 #2 Flag Colombie Luis Suárez 1 #3 Flag Colombie Luis Díaz 1
Tirs (%)
#1 Flag Colombie Luis Díaz 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Ghana Antoine Semenyo 2
Tirs (%)
#1 Flag Ghana Iñaki Williams 0/3 0% #2 Flag Ghana Antoine Semenyo 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Ghana Antoine Semenyo 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag Colombie Daniel Muñoz 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Colombie Luis Suárez 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Colombie Jhon Arias 47/48 98% #2 Flag Colombie Davinson Sánchez 53/56 95% #3 Flag Colombie Jhon Lucumí 52/56 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
59% 31% 10%
Série en cours
N
V
V
V
V
D
N
V
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu James Rodríguez James Rodríguez Maladie Deiver Machado Deiver Machado Blessure à la jambe Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Yáser Asprilla Yáser Asprilla Blessure au genou Luis Suárez Luis Suárez Blessure à l'épaule
Nathaniel Adjei Nathaniel Adjei Blessure à la cheville Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Lawrence Ati Zigi Lawrence Ati Zigi Blessure à l'aine Lawrence Agyekum Lawrence Agyekum Blessure à l'épaule

Match Colombie - Ghana en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et Ghana (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Colombie et Ghana. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 03:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et Ghana.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
0.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Alejandro José Hernández Hernández quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Kansas City Stadium Kansas City, Missouri
Kansas City Stadium
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69045
  • Affluence moyenne : 69824
  • Affluence maximum : 72610
  • Affluence minimum : 68598
  • % de remplissage : 97

Match en direct

Date 04 juillet 2026 03:30
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code COL-GHA
Zone International
Équipe à domicile Colombie
Équipe à l'extérieur Ghana
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et Ghana en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 03:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Colombie Ghana en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et Ghana ?

Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 4-3-3 : C. Vargas, J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz, G. Puerta, J. Lerma, J. Arias, L. Díaz, J. Córdoba, J. Rodríguez.

Ghana : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Queiroz évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : L. Zigi, G. Mensah, J. Opoku, D. Luckassen, M. Senaya, T. Partey, A. Semenyo, K. Sibo, C. Yirenkyi, I. Williams, J. Ayew.

Qui arbitre le match Colombie Ghana ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Colombie Ghana ?

Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Colombie Ghana ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 03:30.

Qui a marqué le but pour Colombie ?

Un seul but a été inscrit pour Colombie par J. Arias 14'.

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