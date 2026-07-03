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Match Colombie - Ghana en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et Ghana (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Colombie et Ghana. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 03:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et Ghana.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et Ghana en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 03:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Colombie Ghana en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et Ghana ?
Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 4-3-3 : C. Vargas, J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz, G. Puerta, J. Lerma, J. Arias, L. Díaz, J. Córdoba, J. Rodríguez.
Ghana : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Queiroz évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : L. Zigi, G. Mensah, J. Opoku, D. Luckassen, M. Senaya, T. Partey, A. Semenyo, K. Sibo, C. Yirenkyi, I. Williams, J. Ayew.
- Qui arbitre le match Colombie Ghana ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Colombie Ghana ?
Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Colombie Ghana ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 03:30.
- Qui a marqué le but pour Colombie ?
Un seul but a été inscrit pour Colombie par J. Arias 14'.