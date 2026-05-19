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Match Chelsea - Tottenham en direct commenté
37e journée de Premier League - mardi 19 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Tottenham (Premier League, 37e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 37e journée de Premier League entre Chelsea et Tottenham. Ce match aura lieu le mardi 19 mai 2026 à 21:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Tottenham.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 mai 2026 à 21:15 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Chelsea Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Tottenham ?
Chelsea : le coach C. McFarlane a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, J. Acheampong, W. Fofana, M. Caicedo, Andrey Santos, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, L. Delap.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, M. Tel, C. Gallagher, R. Kolo Muani, Richarlison.
- Qui arbitre le match Chelsea Tottenham ?
Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Tottenham ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 mai 2026, coup d'envoi 21:15.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par E. Fernández 18'.