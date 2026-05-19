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1 - 0
19'
Premier League 2025/2026 37e journée
Chelsea
1 - 0
19'
Tottenham
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Temps forts
18'
1 - 0
E. Fernández (PD Pedro Neto)
Voir le live commenté
Classement live 8 Chelsea 52 17 Tottenham 38
Possession 57% Tottenham Chelsea
Tirs 2 0 1 2 0 1
Grosses occasions créées 100% Tottenham 1 Chelsea 0
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Tottenham 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 TOT
267 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 1
Dribbles réussis
#1 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 2
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Richarlison 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Liam Delap 0/2 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
56% 29 Victoires 25% 13 Nuls 19% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Estêvão Estêvão Ischio-jambiers Jesse Derry Jesse Derry Blessure à la tête
Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Guglielmo Vicario Guglielmo Vicario Hernie Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Dominic Solanke Dominic Solanke Ischio-jambiers Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse

Match Chelsea - Tottenham en direct commenté

37e journée de Premier League - mardi 19 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Tottenham (Premier League, 37e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 37e journée de Premier League entre Chelsea et Tottenham. Ce match aura lieu le mardi 19 mai 2026 à 21:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Tottenham.

Arbitres

Stuart Attwell arbitre principal
0.1
4.4
Moyenne de cartons par match sur 25 matchs arbitrés
Nick Greenhalgh arbitre assistant
Constantine Hatzidakis arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Daniel Robathan arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 31977
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 19 mai 2026 21:15
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 37
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code CHE-TOT
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 mai 2026 à 21:15 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Chelsea Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Tottenham ?

Chelsea : le coach C. McFarlane a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, J. Acheampong, W. Fofana, M. Caicedo, Andrey Santos, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, L. Delap.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, M. Tel, C. Gallagher, R. Kolo Muani, Richarlison.

Qui arbitre le match Chelsea Tottenham ?

Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Tottenham ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 mai 2026, coup d'envoi 21:15.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par E. Fernández 18'.

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