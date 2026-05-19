Match Chelsea - Tottenham en direct commenté

37e journée de Premier League - mardi 19 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Tottenham (Premier League, 37e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 37e journée de Premier League entre Chelsea et Tottenham. Ce match aura lieu le mardi 19 mai 2026 à 21:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Tottenham.