Match Strasbourg - Reims en direct commenté
Quarts de finale de Coupe de France - mardi 3 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Reims (Coupe de France, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe de France entre Strasbourg et Reims. Ce match aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Reims en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Strasbourg Reims en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Reims ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, A. Ouattara, M. Godo, S. Nanasi, G. Yassine, J. Panichelli.
Reims : de son côté, l'équipe dirigée par K. Geraerts évolue dans un système de jeu en 3-2-4-1 : A. Olliero, S. Kotto, N. Pallois, E. N'Tamon, J. Patrick, M. Gbané, K. Nakamura, T. Leoni, E. Zabi, H. Sekine, A. Bojang.
- Qui arbitre le match Strasbourg Reims ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Reims ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Reims ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mars 2026, coup d'envoi 21:00.