0 - 0
26'
Coupe de France 2025/2026 Quarts de finale
Strasbourg
0 - 0
26'
Reims
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Possession 71% Strasbourg Reims
Tirs 4 1 0 3 0 0
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Reims 3-2-4-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Sebastian Nanasi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 4
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 7/12 58%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Reims Keito Nakamura 0/8 0%
Dribbles subis
#1 Logo Reims Keito Nakamura 4
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Guela Doué 39/40 98% #2 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 32/33 97% #3 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 30/31 97%

Analyse avant-match

Série en cours
N
V
N
D
V
N
N
N
N
V
Rencontres précédentes
28% 5 Victoires 39% 7 Nuls 33% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers
Mohamed Daramy Mohamed Daramy Blessure au genou

Match Strasbourg - Reims en direct commenté

Quarts de finale de Coupe de France - mardi 3 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Reims (Coupe de France, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe de France entre Strasbourg et Reims. Ce match aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Reims.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
Nicolas Durand arbitre assistant
Mikael Berchebru arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Jeremy Stinat arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18453
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 03 mars 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCSA-SDR
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Reims
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Reims en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Strasbourg Reims en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Reims ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, A. Ouattara, M. Godo, S. Nanasi, G. Yassine, J. Panichelli.

Reims : de son côté, l'équipe dirigée par K. Geraerts évolue dans un système de jeu en 3-2-4-1 : A. Olliero, S. Kotto, N. Pallois, E. N'Tamon, J. Patrick, M. Gbané, K. Nakamura, T. Leoni, E. Zabi, H. Sekine, A. Bojang.

Qui arbitre le match Strasbourg Reims ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Reims ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Reims ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
