Coupe de France : Strasbourg force la décision face Reims et se qualifie pour le dernier carré

Place à la Coupe de France avec le premier quart de finale entre Strasbourg et le Stade de Reims à La Meinau. Après le nul concédé à domicile contre Lens le week-end dernier (1-1), Gary O’Neil procédait à 4 changements dans son onze pour présenter une équipe compétitive. C’est le luxe d’une formation armée pour affronter plusieurs compétitions. Lucas Hogsberg, Ben Chilwell, Gessime Yassine et Sebastian Nanasi démarraient cette rencontre face au 3e de Ligue 2 pour tenter de concrétiser cette très belle occasion d’accéder au dernier carré de cette compétition, chose que les Alsaciens n’ont plus connue depuis 2001, année de leur 3e et dernier sacre.

Les habituels remplaçants n’ont pas manqué leur début de rencontre à l’image du feu-follet Yassine, très en jambes sur son côté droit (8e, 18e, 21e). L’ancien Dunkerquois faisait aussi briller Olliero en angle fermé (19e). Il pensait même obtenir un penalty après un contact à l’entrée de la surface avec Kotto et Nakamura avant d’écoper, finalement, d’un avertissement pour simulation après intervention de la VAR (35e). À l’image, le champion du monde U20 semblait anticiper sa chute… Yassine aurait également pu se convertir en passeur pour la tête de Nanasi, mis en échec par un premier arrêt d’Olliero (12e), toujours vigilant sur la demi-volée de Panichelli (16e).

L’arrêt déterminant de Penders

Nansi a retenté sa chance dans cette première période à sens unique, sans parvenir à cadrer sa frappe (42e), alors qu’il avait bénéficié d’un bon service de Doué, lequel avait trouvé le poteau un peu plus tôt d’un tir à ras de terre (34e). Avec 70% de possession de balle contre ce bloc bas et 9 tirs dont 4 cadrés, Strasbourg a très largement dominé… sans trouver la faille. Il fallait élever encore un peu plus le curseur, ce que tentait de faire Doué encore frustré par le poteau, de la tête cette fois (53e). Malgré cette dernière occasion, les débats commençaient légèrement à se rééquilibrer avec des velléités rémoises un peu plus affirmées.

Il y avait surtout ce contre et cette frappe de Gbane contrée in extremis. Sekine surgissait avec son extérieur du gauche détourné par la main droite d’un Penders déterminant (67e). Le Racing a bien failli se faire punir par son manque de réalisme mais n’était pas tiré d’affaire non plus. Le temps filait avec ce nouvel arrêt d’Olliero sur ce coup-franc d’Enciso (80e) consécutif à un énième raid de Yassine. Dans un grand soir, le gardien finissait par s’incliner sur un penalty marqué par Panichelli après la main de Patrick (1-0, 81e). Dans la foulée, Olliero déséquilibrait l’entrant Fofana parfaitement lancé par Yassine. Enciso transformait ce nouveau penalty (2-0, 87e) et confirmait la qualification strasbourgeoise pour les demi-finales de la Coupe de France, après la réduction de l’écart signée Zabi (2-1, 86e).