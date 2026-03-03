Menu Rechercher
Ligue 1

Strasbourg - Reims : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Martial Godo, avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 0-0 Reims

Ce mardi, place aux quarts de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli duel entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade de Reims. À domicile, les Alsaciens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Guéla Doué, Lucas Høgsberg, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Abdoul Ouattara et Valentin Barco. Devant, Joaquin Panichelli est soutenu par Gessime Yassine, Sebastian Nanasi et Martial Godo.

De leur côté, les Champenois s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Alexandre Olliero qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Elie N’Tamon, Samuel Kotto et Nicolas Pallois. Mory Gbané et John Patrick composent l’entrejeu avec Hiroki Sekine et Keito Nakamura sur les ailes. En pointe, Adama Bojang est soutenu par Patrick Zabi "la Magie" et Théo Leoni.

Les compositions :

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Doukouré, Chilwell - Barco, Ouattara - Yassine, Nanasi, Godo - Panichelli

Stade de Reims : Olliero - N’Tamon, Pallois, Kotto - Sekine, Gbané, Patrick, Nakamura - Zabi la Magie, Leoni - Bojang

