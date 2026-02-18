Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Bodø/Glimt - Inter Milan en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 18 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bodø/Glimt et Inter Milan (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Bodø/Glimt et Inter Milan. Ce match aura lieu le mercredi 18 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bodø/Glimt et Inter Milan.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Inter Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Bodø/Glimt Inter Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Inter Milan ?
Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.
Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, Carlos Augusto, H. Mkhitaryan, N. Barella, P. Sučić, M. Darmian, L. Martínez, F. Esposito.
- Qui arbitre le match Bodø/Glimt Inter Milan ?
Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bodø/Glimt Inter Milan ?
Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Inter Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Bodø/Glimt ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bodø/Glimt : S. Fet 20', J. Hauge 61', K. Høgh 64'.
- Qui a marqué le but pour Inter Milan ?
Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par F. Esposito 30'.