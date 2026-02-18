Menu Rechercher
3 - 1
90+4'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Bodø/Glimt
3 - 1
MT : 1-1
90+4'
Inter Milan
Temps forts
64'
3 - 1
K. Høgh (PD O. Blomberg)
61'
2 - 1
J. Hauge (PD K. Høgh)
mi-temps
1 - 1
30'
1 - 1
F. Esposito
20'
1 - 0
S. Fet (PD K. Høgh)
Possession 58% Inter Milan Bodø/Glimt
Tirs 8 2 11 6 4 15
Grosses occasions créées 67% Bodø/Glimt 2 Inter Milan 1
Compositions Bodø/Glimt 4-3-3 Inter Milan 3-5-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 1 #2 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 1 #3 Logo Inter Milan Carlos Augusto 1
Tirs (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 2/2 100% #2 Logo Inter Milan Matteo Darmian 1/2 50% #3 Logo Inter Milan Francesco Pio Esposito 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Bodø / Glimt Håkon Evjen 5 #2 Logo Inter Milan Nicolò Barella 4 #3 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 3
Fautes subies
#1 Logo Inter Milan Francesco Pio Esposito 4 #2 Logo Inter Milan Carlos Augusto 2 #3 Logo Bodø / Glimt Fredrik Bjørkan 2
Ballons touchés
#1 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 114
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 0/3 0% #2 Logo Inter Milan Carlos Augusto 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Patrick Berg 5/6 83% #2 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 5/6 83% #3 Logo Bodø / Glimt Fredrik Bjørkan 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 4 #2 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 3 #3 Logo Inter Milan Nicolò Barella 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Kasper Høgh 4/4 100% #2 Logo Inter Milan Carlos Augusto 3/3 100% #3 Logo Inter Milan Matteo Darmian 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 0/5 0% #2 Logo Bodø / Glimt Jens Petter Hauge 0/4 0% #3 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 4/12 33%
Dribbles subis
#1 Logo Inter Milan Nicolò Barella 4 #2 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 0/3 0% #2 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 0/3 0% #3 Logo Inter Milan Manuel Akanji 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 74/76 97% #2 Logo Bodø / Glimt Jostein Gundersen 58/61 95% #3 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 54/57 95%
Passes (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Nikita Haikin 20/37 54%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Davide Frattesi Davide Frattesi Maladie Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu Blessure musculaire Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Denzel Dumfries Denzel Dumfries Blessure à la cheville

Top commentaires

Anghjulu-Battistu Carditelli 21:29 Cette équipe est vraiment étonnante ! 8 Répondre
Match Bodø/Glimt - Inter Milan en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 18 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bodø/Glimt et Inter Milan (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Bodø/Glimt et Inter Milan. Ce match aura lieu le mercredi 18 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bodø/Glimt et Inter Milan.

Arbitres

Daniel Siebert arbitre principal
0.4
5
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Rafael Foltyn arbitre assistant
Jan Seidel arbitre assistant
Daniel Schlager quatrième arbitre
Jérôme Brisard arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Aspmyra Stadion Bodø
Aspmyra Stadion
  • Année de construction : 1966
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 8270
  • Affluence moyenne : 4753
  • Affluence maximum : 8257
  • Affluence minimum : 200
  • % de remplissage : 58

Match en direct

Date 18 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BOD-INT
Zone Europe
Équipe à domicile Bodø / Glimt
Équipe à l'extérieur Inter Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Inter Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Bodø/Glimt Inter Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Inter Milan ?

Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.

Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, Carlos Augusto, H. Mkhitaryan, N. Barella, P. Sučić, M. Darmian, L. Martínez, F. Esposito.

Qui arbitre le match Bodø/Glimt Inter Milan ?

Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bodø/Glimt Inter Milan ?

Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.

Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Inter Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Bodø/Glimt ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bodø/Glimt : S. Fet 20', J. Hauge 61', K. Høgh 64'.

Qui a marqué le but pour Inter Milan ?

Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par F. Esposito 30'.

