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Match Strasbourg - Rennes en direct commenté
30e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Rennes.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Rennes ?
Rennes a remporté la rencontre sur le score de 0-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Strasbourg Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Rennes ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, Rafael Luís, A. Cissé, L. Høgsberg, J. Mwanga, M. Oyedele, I. Sabaly, G. Yassine, S. Nanasi, S. Amo-Ameyaw, D. Fofana.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Aït Boudlal, A. Seidu, Mousa Al-Tamari, M. Camara, S. Szymański, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo.
- Qui arbitre le match Strasbourg Rennes ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Rennes ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour Rennes ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : E. Lepaul 20', B. Embolo 50', Mousa Al-Tamari 52'.