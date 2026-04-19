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0 - 3
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 30e journée
Strasbourg
0 - 3
MT : 0-1
terminé
Rennes
Temps forts
52'
0 - 3
(PD L. Blas) Mousa Al-Tamari
50'
0 - 2
(PD E. Lepaul) B. Embolo
mi-temps
0 - 1
20'
0 - 1
(PD S. Szymański) E. Lepaul

Notes des joueurs

#1 Logo Stade Rennais FC E. Lepaul 9.3 #2 Logo Stade Rennais FC S. Szymański 8.3 #3 Logo Stade Rennais FC B. Embolo 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Stade Rennais FC E. Lepaul 8.0 #2 Logo Stade Rennais FC L. Blas 7.8 #3 Logo Stade Rennais FC S. Szymański 7.6 Voir le classement complet
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Statistiques

Côtes du match 1 100.0 N 100.0 2 1.00 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Rennes 53 8 Strasbourg 43
Possession 55% Strasbourg Rennes
Tirs 9 8 17 1 9 26
Grosses occasions créées 100% Rennes 2 Strasbourg 0
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Rennes 4-4-2

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Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 1 #2 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 1
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4/5 80% #2 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 1/2 50% #3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 4 #2 Logo Strasbourg Junior Mwanga 2 #3 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 2
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Maxi Oyedele 2 #2 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 2 #3 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 0/2 0% #2 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 4 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 7/8 88% #2 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 4/6 67% #3 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 4 #2 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 3 #3 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/2 100% #2 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 2/4 50% #3 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 0/6 0% #2 Logo Strasbourg Martial Godo 0/5 0% #3 Logo Strasbourg Rafael Luís 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 6
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 0/2 0% #2 Logo Strasbourg David Datro Fofana 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 42/46 91% #2 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 31/34 91% #3 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 58/64 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 3

Classement buteurs

#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 17 #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 16 #15 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 8 #15 Logo Strasbourg Martial Godo 8 #33 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 5 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
0% 50% 50%
Série en cours
V
D
V
V
N
V
V
N
D
V
Rencontres précédentes
29% 8 Victoires 14% 4 Nuls 57% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Guela Doué Guela Doué Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers Valentín Barco Valentín Barco Blessure à la cheville
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Lucas Rosier Lucas Rosier Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Valentin Rongier Valentin Rongier Accumulation de cartons jaunes

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PHENIX 18:26 Strasbourg sont fatigués du match de jeudi. Rennes est une bonne équipe depuis le départ de l'autre coach Byebye 8 Répondre
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Match Strasbourg - Rennes en direct commenté

30e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Rennes.

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.1
2.9
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre
Pierre Gaillouste arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18476
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 19 avril 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 30
Diffusion Ligue 1+ 4
Code RCSA-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Rennes ?

Rennes a remporté la rencontre sur le score de 0-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Strasbourg Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Rennes ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, Rafael Luís, A. Cissé, L. Høgsberg, J. Mwanga, M. Oyedele, I. Sabaly, G. Yassine, S. Nanasi, S. Amo-Ameyaw, D. Fofana.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Aït Boudlal, A. Seidu, Mousa Al-Tamari, M. Camara, S. Szymański, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo.

Qui arbitre le match Strasbourg Rennes ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Rennes ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour Rennes ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : E. Lepaul 20', B. Embolo 50', Mousa Al-Tamari 52'.

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