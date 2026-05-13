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Ligue 1 McDonald's 2025/2026 29e journée
Lens
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PSG
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Temps forts
mi-temps
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29'
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(PD O. Dembélé) K. Kvaratskhelia
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Côtes du match 1 3.05 N 4.00 2 2.20 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 76 2 Lens 67
Possession 57% PSG Lens
Tirs 14 8 4 6 2 6
Grosses occasions créées 50% PSG 1 Lens 1
Compositions Lens 3-4-2-1 PSG 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
PSG
1 3.05 N 4 2 2.2
723 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Wesley Saïd 2/3 67% #2 Logo Lens Adrien Thomasson 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Abdallah Sima 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 4/5 80% #2 Logo Lens Malang Sarr 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 2 #3 Logo Lens Matthieu Udol 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 3/3 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/7 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 4 #2 Logo Lens Matthieu Udol 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 49/50 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 37/41 90% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 30/34 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
24% 43% 33%
Série en cours
V
N
N
V
V
V
N
N
V
V
Rencontres précédentes
26% 9 Victoires 32% 11 Nuls 41% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Saud Abdulhamid Saud Abdulhamid Carton rouge
Willian Pacho Willian Pacho Blessure à la cuisse Kang-In Lee Kang-In Lee Blessure à la cheville Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure au dos Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cuisse Achraf Hakimi Achraf Hakimi Ischio-jambiers

Match Lens - PSG en direct commenté

29e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 13 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et PSG (Ligue 1 McDonald's, 29e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 29e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et PSG.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Willy Delajod arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30519
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 13 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 29
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCL-PSG
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lens PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et PSG ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, A. Sima, O. Édouard.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Safonov, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, S. Mayulu, Dro Fernández, João Neves, B. Barcola, D. Doué, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé.

Qui arbitre le match Lens PSG ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens PSG ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par K. Kvaratskhelia 29'.

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