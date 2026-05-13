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Match Lens - PSG en direct commenté
29e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 13 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et PSG (Ligue 1 McDonald's, 29e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 29e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lens PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et PSG ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, A. Sima, O. Édouard.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Safonov, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, S. Mayulu, Dro Fernández, João Neves, B. Barcola, D. Doué, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé.
- Qui arbitre le match Lens PSG ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens PSG ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par K. Kvaratskhelia 29'.