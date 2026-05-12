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2 - 3
90'
Ligue 2 BKT 2025/2026 Promotion Play-offs - 1st Round
Red Star
2 - 3
MT : 1-1
90'
Rodez
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
90+5'
G. Haag
69'
2 - 3
(PD I. Baldé) W. Younoussa
67'
2 - 2
(PD N. Galves) M. Magnin
61'
2 - 1
J. Escartin (PD K. Cabral)
mi-temps
1 - 1
29'
1 - 1
(PD T. Arconte) I. Baldé
14'
1 - 0
K. Cabral (PD D. Durand)
Voir le live commenté
Possession 63% Red Star Rodez
Tirs 8 4 7 4 5 12
Grosses occasions créées 100% Rodez 1 Red Star 0
Compositions Red Star 3-5-2 Rodez 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 RED N NUL 2 RAF
436 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Rodez Taïryk Arconte 1
Tirs (%)
#1 Logo Red Star Kévin Cabral 2/3 67% #2 Logo Rodez Ibrahima Baldé 2/4 50% #3 Logo Rodez Jordan Mendes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Rodez Nolan Galves 3
Fautes subies
#1 Logo Red Star Dylan Durivaux 4 #2 Logo Rodez Loni Laurent Quenabio 2 #3 Logo Red Star Kévin Cabral 2
Tirs (%)
#1 Logo Red Star Ryad Hachem 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Rodez Octave Joly 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Red Star Josué Escartin 5/6 83% #2 Logo Red Star Dylan Durivaux 4/5 80% #3 Logo Red Star Ryad Hachem 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo Red Star Dembo Sylla 3 #2 Logo Rodez Raphaël Lipinski 2 #3 Logo Red Star Damien Durand 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Red Star Giovanni Haag 2/2 100% #2 Logo Red Star Josué Escartin 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Red Star Balthazar Pierret 0/7 0% #2 Logo Rodez Taïryk Arconte 0/7 0% #3 Logo Red Star Damien Durand 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Red Star Damien Durand 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Rodez Ibrahima Baldé 0/2 0% #2 Logo Rodez Jordan Mendes 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Red Star Bradley Danger 57/61 93% #2 Logo Red Star Damien Durand 40/43 93% #3 Logo Rodez Mathis Magnin 38/42 90%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Red Star Balthazar Pierret 21

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
D
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
50% 3 Victoires 50% 3 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Théo Magnin Théo Magnin Inconnu

Top commentaires

ric 21:14 Il s'est trompé de site, il prévoit toujours des scores de ruggby. 1 Répondre
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Match Red Star - Rodez en direct commenté

Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT - mardi 12 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Red Star et Rodez (Ligue 2 BKT, Promotion Play-offs - 1st Round)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT entre Red Star et Rodez. Ce match aura lieu le mardi 12 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Red Star et Rodez.

Arbitres

Guillaume Paradis arbitre principal
Nicolas Durand arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Tifenn LeProdhomme quatrième arbitre

Lieu du match

Stade de Paris Saint-Ouen-sur-Seine
Stade de Paris
  • Année de construction : 1909
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 5600
  • Affluence moyenne : 2945
  • Affluence maximum : 4713
  • % de remplissage : 35

Match en direct

Date 12 mai 2026 20:30
Compétition Ligue 2 BKT
Saison 2025/2026
Phase Promotion Play-offs - 1st Round
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RED-RAF
Zone France
Équipe à domicile Red Star
Équipe à l'extérieur Rodez
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Red Star et Rodez en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 mai 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Red Star Rodez en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Red Star et Rodez ?

Red Star : le coach G. Poirier a choisi une formation en 3-5-2 : G. Poussin, M. Huard, J. Escartin, D. Durivaux, D. Durand, R. Hachem, B. Danger, B. Pierret, D. Sylla, K. Cabral, J. Ikanga.

Rodez : de son côté, l'équipe dirigée par D. Santini évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Q. Braat, R. Lipinski, M. Magnin, L. Laurent, J. Evan's, O. Joly, A. Trouillet, Jordan Mendes, N. Galves, T. Arconte, I. Baldé.

Qui arbitre le match Red Star Rodez ?

Guillaume Paradis est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Red Star Rodez ?

Saint-Ouen-sur-Seine accueille le match au Stade de Paris.

Quelle est la date et l'heure du match Red Star Rodez ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mai 2026, coup d'envoi 20:30.

Qui a marqué des buts pour Red Star ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Red Star : K. Cabral 14', J. Escartin 61'.

Qui a marqué des buts pour Rodez ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rodez : I. Baldé 29', M. Magnin 67', W. Younoussa 69'.

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ric 21:14 Il s'est trompé de site, il prévoit toujours des scores de ruggby. 1 Répondre
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