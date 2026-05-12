Match Red Star - Rodez en direct commenté

Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT - mardi 12 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Red Star et Rodez (Ligue 2 BKT, Promotion Play-offs - 1st Round)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT entre Red Star et Rodez. Ce match aura lieu le mardi 12 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Red Star et Rodez.