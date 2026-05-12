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Match Red Star - Rodez en direct commenté
Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT - mardi 12 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Red Star et Rodez (Ligue 2 BKT, Promotion Play-offs - 1st Round)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Promotion Play-offs - 1st Round de Ligue 2 BKT entre Red Star et Rodez. Ce match aura lieu le mardi 12 mai 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Red Star et Rodez.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Red Star et Rodez en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 mai 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Red Star Rodez en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Red Star et Rodez ?
Red Star : le coach G. Poirier a choisi une formation en 3-5-2 : G. Poussin, M. Huard, J. Escartin, D. Durivaux, D. Durand, R. Hachem, B. Danger, B. Pierret, D. Sylla, K. Cabral, J. Ikanga.
Rodez : de son côté, l'équipe dirigée par D. Santini évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Q. Braat, R. Lipinski, M. Magnin, L. Laurent, J. Evan's, O. Joly, A. Trouillet, Jordan Mendes, N. Galves, T. Arconte, I. Baldé.
- Qui arbitre le match Red Star Rodez ?
Guillaume Paradis est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Red Star Rodez ?
Saint-Ouen-sur-Seine accueille le match au Stade de Paris.
- Quelle est la date et l'heure du match Red Star Rodez ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mai 2026, coup d'envoi 20:30.
- Qui a marqué des buts pour Red Star ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Red Star : K. Cabral 14', J. Escartin 61'.
- Qui a marqué des buts pour Rodez ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Rodez : I. Baldé 29', M. Magnin 67', W. Younoussa 69'.