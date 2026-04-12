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0 - 3
terminé
Premier League 2025/2026 32e journée
Chelsea
0 - 3
MT : 0-0
terminé
Man City
Temps forts
68'
0 - 3
J. Doku
57'
0 - 2
(PD Cherki) M. Guéhi
51'
0 - 1
(PD Cherki) N. O'Reilly
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Manchester City FC Cherki 9.1 #2 Logo Manchester City FC M. Guéhi 8.7 #3 Logo Manchester City FC N. O'Reilly 8.7 Voir le classement complet
#1 Logo Manchester City FC M. Guéhi 8.8 #2 Logo Manchester City FC Cherki 8.0 #3 Logo Manchester City FC G. Donnarumma 7.7 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement 2 Man City 64 6 Chelsea 48
Possession 63% Man City Chelsea
Tirs 12 9 10 3 8 18
Grosses occasions créées 67% Man City 2 Chelsea 1
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Man City 4-2-3-1

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Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 2 #2 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 1 #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1/2 50% #2 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 1/2 50% #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 5 #2 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 3 #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 3
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 3 #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 2 #3 Logo Manchester City FC Mateo Kovačić 2
Ballons touchés
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 118 #2 Logo Manchester City FC Rodri 111
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/3 0% #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 1/4 25% #3 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Chelsea FC Cole Palmer 4 #2 Logo Chelsea FC Estêvão 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 5/5 100% #2 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 8/9 89% #3 Logo Chelsea FC João Pedro 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 3 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 2 #3 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 2/2 100% #2 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 2/2 100% #3 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Estêvão 0/12 0% #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 0/7 0% #3 Logo Manchester City FC Rodri 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Estêvão 0/3 0% #2 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 0/2 0% #3 Logo Chelsea FC João Pedro 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 101/102 99% #2 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 62/65 95% #3 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 40/42 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 33 #2 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 29 #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 27
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Robert Sánchez 20/37 54%

Classement buteurs

#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 22 #3 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 15 #4 Logo Chelsea FC João Pedro 14 #12 Logo Chelsea FC Cole Palmer 9 #20 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 8 #26 Logo Manchester City FC Phil Foden 7 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
D
D
V
V
D
N
D
Rencontres précédentes
40% 22 Victoires 13% 7 Nuls 47% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Reece James Reece James Ischio-jambiers Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Trevoh Chalobah Trevoh Chalobah Blessure à la cheville Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Filip Jørgensen Filip Jørgensen Blessure à l'aine Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Enzo Fernández Enzo Fernández suspension.reason.
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Rodri Rodri Blessure au genou Rúben Dias Rúben Dias Ischio-jambiers Sávio Sávio Blessure au genou

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BADgone 12/04 Vous aimez, c'est lyonnais ! cherki fais une masterclass. Exceptionnel. Foden va encore cirer le banc. Je vous le dis. Il est partout cherki. Un talent...ouaw 4 Répondre
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Match Chelsea - Man City en direct commenté

32e journée de Premier League - dimanche 12 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man City (Premier League, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Premier League entre Chelsea et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 12 avril 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man City.

On en parle

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0.1
3.6
Moyenne de cartons par match sur 25 matchs arbitrés
Ian Hussin arbitre assistant
Daniel Cook arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Sian Louise Massey-Ellis arbitre VAR
Paul Howard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 31976
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 12 avril 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion CANAL+
Affluence 39552
Code CHE-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Chelsea et Man City ?

Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 avril 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Chelsea Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man City ?

Chelsea : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, Andrey Santos, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.

Qui arbitre le match Chelsea Man City ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Man City ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 avril 2026, coup d'envoi 17:30.

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