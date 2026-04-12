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Match Chelsea - Man City en direct commenté
32e journée de Premier League - dimanche 12 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man City (Premier League, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Premier League entre Chelsea et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 12 avril 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man City.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Chelsea et Man City ?
Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 avril 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Chelsea Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man City ?
Chelsea : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, Andrey Santos, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Chelsea Man City ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Man City ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 avril 2026, coup d'envoi 17:30.