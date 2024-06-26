Euro 2024 Germany 3e journée
Diffusé sur beIN Sports 2HD
0'
12'
12'
A. Barák
20'
20'
A. Barák
30'
30'
S. Özcan
37'
37'
K. Yıldız
45'
S. Özcan > K. Ayhan
MT
50'
50'
İ. Yüksek
51'
H. Çalhanoğlu
54'
J. Staněk > M. Kovář
55'
x2
55'
A. Hložek > T. Chorý
55'
M. Chytil > J. Kuchta
63'
63'
İ. Yüksek > O. Yokuşlu
65'
M. Günok
66'
T. Souček
75'
x3
75'
L. Provod > O. Lingr
75'
K. Yıldız > K. Aktürkoğlu
75'
A. Güler > C. Tosun
81'
81'
M. Müldür
81'
D. Jurásek > M. Jurásek
90'
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