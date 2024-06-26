Match Tchéquie - Turquie en direct commenté

3e journée de Euro - mercredi 26 juin 2024

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tchéquie et Turquie (Euro, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Euro entre Tchéquie et Turquie. Ce match aura lieu le mercredi 26 juin 2024 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tchéquie et Turquie.