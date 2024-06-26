1 - 1
83'
Volksparkstadion
Euro 2024 Germany 3e journée
Tchéquie
1 - 1
83'
MT : 0-0
Turquie
Diffusé sur beIN Sports 2HD
0'
12'
12'
A. Barák
20'
20'
A. Barák
30'
30'
S. Özcan
37'
37'
K. Yıldız
45'
S. Özcan > K. Ayhan
MT
50'
50'
İ. Yüksek
51'
H. Çalhanoğlu
54'
J. Staněk > M. Kovář
55'
x2
55'
A. Hložek > T. Chorý
55'
M. Chytil > J. Kuchta
63'
63'
İ. Yüksek > O. Yokuşlu
65'
M. Günok
66'
T. Souček
75'
x3
75'
L. Provod > O. Lingr
75'
K. Yıldız > K. Aktürkoğlu
75'
A. Güler > C. Tosun
81'
81'
M. Müldür
81'
D. Jurásek > M. Jurásek
90'
Temps forts
66'
T. Souček
51'
H. Çalhanoğlu (PD İ. Yüksek)
MT
0 - 0
20'
A. Barák
Voir le live commenté
Classement live 2 Turquie 4 4 Tchéquie 2
Possession 68% Turquie Tchéquie
Tirs 11 4 11 7 3 14
Grosses occasions créées 100% Tchéquie 3 Turquie 0
Compositions Tchéquie 3-4-2-1 Turquie 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
TCH
NUL
TUR
1 2.55 N 3.4 2 2.95
169 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées Lukáš Provod 1 Lukáš Provod #2 République Tchèque Tomáš Souček 1 #3 République Tchèque Robin Hranáč 1
Tirs (%) David Jurásek (2/2) 100% David Jurásek
Dribbles réussis Kenan Yıldız 2 Kenan Yıldız #2 Turquie Barış Yılmaz 2
Fautes subies Ferdi Kadıoğlu 3 Ferdi Kadıoğlu #2 Turquie Mert Müldür 2 #3 Turquie Barış Yılmaz 2
Tirs (%) Arda Güler (0/3) 0% Arda Güler #2 République Tchèque Ondřej Lingr 0% (0/2) #3 République Tchèque Robin Hranáč 0% (0/2)
Duels gagnés (%) Merih Demiral (8/10) 80% Merih Demiral #2 Turquie Barış Yılmaz 75% (6/8) #3 Turquie Mert Müldür 75% (6/8)
Duels aériens gagnés (%) Tomáš Souček (6/6) 100% Tomáš Souček #2 Turquie Barış Yılmaz 100% (2/2) #3 République Tchèque Tomáš Holeš 100% (2/2)
Duels gagnés (%) Adam Hložek (0/5) 0% Adam Hložek #2 Turquie Hakan Çalhanoğlu 0% (0/4) #3 République Tchèque Antonín Barák 0% (0/4)
Duels aériens gagnés (%) Mojmír Chytil (0/2) 0% Mojmír Chytil #2 Turquie Hakan Çalhanoğlu 0% (0/2) #3 République Tchèque David Jurásek 0% (0/2)
Passes (%) Hakan Çalhanoğlu (31/32) 97% Hakan Çalhanoğlu #2 Turquie Arda Güler 94% (32/34) #3 Turquie Mert Müldür 91% (41/45)

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
33% 38% 29%
Série en cours
N
D
V
V
V
D
V
D
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Patrik Schick Patrik Schick Blessure au mollet
Yusuf Sarı Yusuf Sarı Blessure musculaire

Top commentaires

⭐️🟢LMN🟢⭐️ 22:15 voilà 0 Répondre
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Match Tchéquie - Turquie en direct commenté

3e journée de Euro - mercredi 26 juin 2024

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tchéquie et Turquie (Euro, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Euro entre Tchéquie et Turquie. Ce match aura lieu le mercredi 26 juin 2024 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tchéquie et Turquie.

Arbitres

István Kovács arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mihai Ovidiu Artene arbitre assistant
Vasile Florin Marinescu arbitre assistant
Espen Eskås quatrième arbitre
Bartosz Frankowski arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Volksparkstadion Hamburg
Volksparkstadion
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 57030
  • Affluence moyenne : 47655
  • Affluence maximum : 57274
  • % de remplissage : 84

Match en direct

Date 26 juin 2024 21:00
Compétition Euro
Saison 2024 Germany
Phase Phase de poules - Groupe F - journée 3
Diffusion beIN Sports 2HD
Code TCH-TUR
Zone Europe
Équipe à domicile République Tchèque
Équipe à l'extérieur Turquie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tchéquie et Turquie en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 juin 2024 à 21:00 sur beIN Sports 2HD.

Où voir le match Tchéquie Turquie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN Sports.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tchéquie et Turquie ?

République Tchèque : le coach I. Hašek a choisi une formation en 3-4-2-1 : J. Staněk, L. Krejčí, R. Hranáč, T. Holeš, D. Jurásek, L. Provod, T. Souček, V. Coufal, A. Hložek, A. Barák, M. Chytil.

Turquie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Montella évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Günok, F. Kadıoğlu, S. Akaydin, M. Demiral, M. Müldür, S. Özcan, H. Çalhanoğlu, K. Yıldız, İ. Yüksek, A. Güler, B. Yılmaz.

Qui arbitre le match Tchéquie Turquie ?

István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tchéquie Turquie ?

Hamburg accueille le match au Volksparkstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Tchéquie Turquie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 juin 2024, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Turquie ?

Un seul but a été inscrit pour Turquie par H. Çalhanoğlu 51'.

Qui a marqué le but pour Tchéquie ?

Un seul but a été inscrit pour Tchéquie par T. Souček 66'.

Top commentaires

⭐️🟢LMN🟢⭐️ 22:15 voilà 0 Répondre
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