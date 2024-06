Euro 2024 : le match Tchéquie - Turquie s’offre un drôle de record

Du spectacle, du suspense et trois buts : le match Tchéquie-Turquie a clôturé les matchs de poule de l’Euro avec une statistique incroyable. Les Turcs ont récupéré la deuxième place du groupe F dans les derniers instants grâce à un but de Cenk Tosun (90e+4) et le match est entré dans l’histoire de l’Euro, non pas par la qualité du jeu, mais pour le nombre de cartons distribués.

Au total, l’arbitre roumain István Kovács a distribué près d’une vingtaine de cartons : 16 cartons jaunes ainsi que deux cartons rouges, ce qui constitue un record pour un match de l’Euro. Cela a toutefois des conséquences pour les prochains matchs de ces deux équipes. Si la Tchéquie n’est pas qualifiée, elle ne pourra toutefois pas compter sur Patrik Schick et Antonin Barak lors de son prochain match en septembre. Plus problématique, la Turquie sera privée de son maître à jouer, Hakan Calhanoglu, pour le match contre l’Autriche. Le défenseur central titulaire Samet Akaydin sera également suspendu pour les huitièmes de finale.