Tchéquie -Turquie : les compositions officielles

C’est un match sous haute tension qui va se dérouler au Volksparkstadion de Hambourg. La Tchéquie comme la Turquie peuvent tous les deux se qualifier au prochain tour (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Il faudra au minimum un nul pour les hommes de Vincenzo Montella tandis que pour la Tchèquie, c’est victoire impérative. Toutefois, la calculatrice devra être de sortie afin de voir qui fait partie des 4 meilleurs troisièmes.

L’Aeroplanino a couché 4-3-3 avec Günok aux cages. Aucune bonne connaissance de Ligue 1 dans l’équipe titulaire puisque Celik et Yazici sont sur le banc. Yüksek, Çalhanoğlu et Ozcan sont au milieu de terrain. Les pépites Güler et Yildiz seront chargées d’animer les ailes de l’attaque turque. Quant à La Tchéquie, elle jouera en 4-2-3-1 avec une défense composée de Krejci, Hranac et Holes. Hlozek retrouve sa place de titulaire en attaque au côté de Chytil. Antonin Barak sera le chef d’orchestre de cette équipe tchèque.

Les compositions officielles :

Tchéquie : Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, Jurasek - Barak - Chytil, Hlozek

Turquie : Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Fedri - Yüksek, Özcan - Güler, Hakan, Yildiz - Yilmaz