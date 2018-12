Sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar enchaîne les bonnes performances. Depuis le début de la saison, l’international brésilien a marqué 16 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues en 19 apparitions. Et avec sa sélection, le joueur de 26 ans brille aussi depuis la fin de la Coupe du Monde (3 buts et 6 caviars en 6 matches). Et justement, l’ancien joueur du Barça est revenu sur le dernier Mondial en Russie. Une compétition qu’il n’a toujours pas oubliée, la Seleçao ayant été éliminée en quarts de finale par la Belgique (1-2).

« Je n’ai toujours pas oublié. La Coupe du Monde est toujours dans ma tête. C’est quelque chose que je veux vraiment remporter, je suis revenu d’une grave blessure et j’avais pris de l’avance pour être présent (en Russie, ndlr), pour être là avec mes coéquipiers. Mais ce n’était pas pour cette fois-ci. J’espère que ça sera pour la prochaine fois. Je consacrerai mes quatre prochaines années pour la Coupe du Monde. Et qui sait, peut-être que nous ramènerons la coupe au Brésil », a expliqué le numéro 10 du PSG dans une vidéo publiée sur son compte YouTube. Rendez-vous donc dans plusieurs années au Qatar.