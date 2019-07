Qualifiée pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans qui se déroulera du 14 au 27 juillet en Arménie, l’Équipe de France se retrouve dans le Groupe B en compagnie de l’Irlande, de la Norvège et de la République Tchèque. Assez heureuse au niveau du tirage au sort, elle s’avance comme une prétendante pour un neuvième titre dans cette catégorie d’âge.

Pour viser le trophée, le sélectionneur Lionel Rouxel a pris un groupe de 20 joueurs. Parmi eux, on retrouve pas moins de cinq Lyonnais (Bard, Kalulu, Solet, Caqueret et Ndicka) ainsi que trois Monégasques (Badiashile, Biancone et Isidor). Le joueur de Manchester City, Claudio Gomes fait également partie de cette aventure.

Le groupe tricolore :

Gardiens : Stefan Bajic (AS Saint-Etienne) et Guillaume Dietsch (FC Metz)

Défenseurs : Benoît Badiashile (AS Monaco), Melvin Bard (Olympique Lyonnais), Giulian Biancone (AS Monaco), Pierre Kalulu (Olympique Lyonnais), Jean Marcelin (AJ Auxerre) et Oumar Solet (Olympique Lyonnais)

Milieux : Maxence Caqueret (Olympique Lyonnais), Claudio Gomes (Manchester City), Kouadio Koné (Toulouse FC), Mathis Picouleau (Stade Rennais) et Julien Ponceau (FC Lorient)

Attaquants : Charles Abi (AS Saint-Etienne), Yanis Begraoui (AJ Auxerre), Alexis Flips (Lille OSC), Wilson Isidor (AS Monaco), Goduine Koyalipou (FC Niort), Théo Ndicka (Olympique Lyonnais) et Bridge Ndilu (FC Nantes)

Alexis #Flips dans la liste de l’@equipedefrance #U19 pour la phase finale de l’Euro 2019 en Arménie (du 14 au 27 juillet) pic.twitter.com/cG1QNSLnb5 — LOSC Academy (@LoscAcademy) 1 juillet 2019

