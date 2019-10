Mauro Icardi a quitté l’Inter Milan cet été pour notamment faire place nette à un certain Romelu Lukaku. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’attaquant prêté au Paris SG, pas rancunier pour un sou, a livré son regard sur les débuts du Belge chez les Nerazzurri.

« Il ne me semble pas que Lukaku vive un moment de difficulté. Je trouve même qu’il a bien démarré, marquant d’emblée quelques buts. Puis il s’est blessé, ce qui l’a ralenti et fait naître les premières critiques. (...) Ce n’est facile pour aucun joueur en Italie. La Serie A est le championnat le plus défensif d’Europe. Il a peut-être besoin d’un peu plus de temps pour s’acclimater, mais il a déjà beaucoup marqué dans sa carrière. Il marquera encore », a-t-il lancé. Le Diable Rouge appréciera.

