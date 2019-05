Auteur d’un doublé face au FC Barcelone (4-0), Georgino Wijnaldum a été l’un des héros de la remontada de Liverpool alors qu’il n’a disputé que 45 minutes de jeu. Et pour expliquer sa performance, le Batave a fait savoir qu’il en avait un eu voulu à son coach de l’avoir fait démarrer le match sur le banc.

« On s’en est rendu compte après le match. On ne s’attendait pas à marquer 4 buts mais on a montré que tout est possible dans le football. On était très ému. J’étais énervé de démarrer sur le banc, il fallait que je fasse quelque chose quand je suis rentré et j’ai marqué deux buts. Oui on y croyait, on pensait, on savait qu’on pouvait gagné. On savait que c’était possible et on a réussi », a-t-il déclaré sur RMC Sport.