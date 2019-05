Après Francesco Totti il y a deux ans, c’est une autre légende qui s’apprête à quitter l’AS Roma cet été. Le club italien vient d’annoncer le départ de Daniele De Rossi après 18 ans passés dans le club de la Louve. « Près de 18 ans après ses débuts avec la Roma contre Anderlecht, notre capitaine va porter le maillot giallorosso pour la dernière fois contre Parme. Ce sera la fin d’une ère. »

Le milieu de terrain international italien (117 sélections - 21 buts), champion du Monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, a marqué l’histoire de la Roma en disputant plus de 600 matches chez les pros en 18 ans au plus haut niveau. À 35 ans, il devrait s’offrir un ultime challenge du côté des États-Unis, où la MLS est prête à l’accueillir à bras ouverts.

Almost 18 years after a fresh-faced local teenager named Daniele De Rossi made his #ASRoma debut against Anderlecht, the 35-year-old club captain will pull on the Giallorossi shirt for the final time against Parma.

It will be the end of an era.

