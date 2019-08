Fils adoptif de l’illustre Ian Wright, Shaun Wright-Phillips a rapidement été porté aux nues. Pourtant, la carrière de l’ailier anglais n’a pas eu la trajectoire qui lui était destiné. Si son début de carrière était prometteur à Manchester City puis Chelsea, le natif de Greenwich a ensuite plafonné à Manchester City avant de se perdre en route.

Passé aux Queens Park Rangers, il a ensuite décidé de vivre le rêve américain en rejoignant les New York Red Bulls puis Phoenix Rising. Sans club depuis 2017, il a finalement décidé de dire stop. Invité sur le plateau de Soccer AM, il a officiellement pris sa retraite à 37 ans. Il a remporté la Premier League avec Chelsea en 2006 et compte 36 capes avec l’Angleterre pour 6 buts.

