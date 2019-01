Ricardinho star de futsal, a montré toute sa classe avec un but spectaculaire contre Levante avec son club de l’Inter Fútbol Sala. Le Portugais de 33 ans est l’un des meilleurs joueurs de futsal au monde et il l’a prouvé une fois de plus avec ce joli but qui semblait très difficile à mettre. En effet, le joueur était dos au but, mais il a quand même réussi à lober le gardien de but. Un vrai but de numéro 10.