L’ancien milieu offensif de Nice et Montpellier, champion de France 2012 avec le club héraultais, va prochainement s’engager avec le club saoudien d’Al-Ittihad (avant-dernier du championnat d’Arabie saoudite), comme le rapporte L’Équipe.

Belhanda, arrivé en 2017 à Galatasaray (Turquie), devrait rejoindre Al-Ittihad contre un chèque de 8 M€. Le club stambouliote, avec lequel il était récemment en stage à Antalya, ne comptait plus sur l’attaquant marocain (10 matches en championnat cette saison, pour 5 passes décisives délivrées), et désirait le faire partir, alors que son contrat le liait au club jusqu’en 2021. À noter que Nice et Monaco s’étaient également positionnés pour essayer d’attirer le milieu offensif.