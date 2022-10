Nice - Nantes : les compositions sont tombées

Ce dimanche se poursuit la 12e journée de Ligue 1 avec un duel entre l'OGC Nice et le FC Nantes. A domicile, les Aiglons vont s'établir en 3-5-2 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Mattia Viti. Les couloirs sont occupés par Jordan Lotomba et Joe Bryan avec Mario Lemina et Khéphren Thuram dans l'entrejeu. Enfin, Nicolas Pépé et Ross Barkley accompagnent Gaëtan Laborde en attaque.

De leur côté, les Canaris misent sur un 4-4-2 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Devant lui, Dennis Appiah, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Quentin Merlin forment la défense. Sur les ailes on retrouve Moussa Sissoko et Moses Simon tandis que le double pivot est occupé par Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella. Enfin, Ludovic Blas accompagne Ignatius Ganago en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

OGC Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, Viti - Lotomba, Lemina, Thuram, Bryan - Pépé, Laborde, Barkley

FC Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Merlin - Sissoko, Moutoussamy, Chirivella, Simon - Blas, Ganago

