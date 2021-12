PSG : Sergio Ramos dévoile le nom de ses 2 idoles

La suite après cette publicité

5 mois après son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a disputé qu'un seul match, plutôt réussi d'ailleurs face à Saint Etienne il y a une dizaine de jours. De nouveau forfait face à Bruges, l'ancien capitaine emblématique du Real Madrid continue son adaptation en France et au PSG à défaut de pouvoir fouler les vertes pelouses françaises.

Interrogé par Prime Vidéo, le roc défensif espagnol de 35 ans a révélé le nom de ses deux idoles. Et surprise, il s'agit de deux anciennes gloires du football argentin à savoir l'ancien attaquant Claudio Caniggia (ex-Roma et Boca Juniors, 54 ans) et l'élégant milieu de terrain Fernando Redondo (ex-Real Madrid et AC Milan, 52 ans). «Mon idole... J'en ai eu deux ou trois, mais je dirais Claudio Caniggia ou Fernando Redondo» N'en déplaise aux supporters de Messi et de CR7, Sergio Ramos a fait un choix... à l'ancienne.