Mercato : Kylian Mbappé affole le vestiaire du Real Madrid

Un sujet tabou. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, prononcer le nom de Kylian Mbappé n’est pas interdit. Répondre aux questions des journalistes sur lui ne l’est pas non plus. Mais on sent bien que les réponses des coéquipiers de KM7 sont plutôt lisses, histoire de ne pas faire vague. Seul Marquinhos a osé dire plus ou moins ce qu’il avait sur le cœur lors de l’arrivée des Parisiens à Osaka dans le cadre de la tournée estivale.

Un sujet tabou au PSG

«Même au Japon, vous (les journalistes) êtes là avec vos questions. C’est délicat. C’est un joueur exceptionnel, très fort mais c’est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C’est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j’espère qu’on aura une bonne solution pour qu’il puisse revenir et nous aider pour cette saison.» Une sortie qui n’a pas été appréciée par les dirigeants franciliens et par Doha.

Pour eux, l’attaquant de 24 ans les a trahi et ils ne veulent plus en entendre parler, hormis s’il prolonge son contrat. Ce qui n’est pas du tout dans ses plans. Mis à l’écart, le Français accepte son sort même s’il ne comprend pas puisqu’il estime avoir tout fait correctement. Envoyé avec les lofteurs, il continue de s’entraîner. Il profite aussi du temps libre qu’il a pour prendre du repos. Ce week-end, il était d’ailleurs en Sardaigne. Là-bas, il a croisé Rodrygo.

Le vestiaire madrilène en parle

Le Brésilien du Real Madrid n’a pas manqué d’immortaliser ce moment et a partagé son cliché sur ses réseaux sociaux avec le message "KM" accompagné de flammes. Forcément, cela a mis le feu en Espagne comme en France. Même chose après les propos de Vinicius Junior concernant l’attaquant tricolore. En effet, une vidéo du joueur du Real Madrid a fuité ce week-end. On y voit Vini Jr discuter lors d’un appel vidéo avec un supporter et Juni Calafat (responsable du scouting de jeunes du Real Madrid).

Et quand le fan lui a demandé si jamais il aimerait voir Kylian Mbappé à Madrid, l’international auriverde a répondu : « on espère qu’il vienne. Oui, on l’espère. Dis à Juni de le recruter (rires) ». Et Juni Calafat lui a répliqué en rigolant : « vous êtes en train de dépenser tout l’argent à Ibiza, il n’y en aura plus pour Mbappé ». Des images où les protagonistes semblent rire. Mais cela a forcément fait réagir en Espagne où on rêve d’une arrivée de la superstar française.

Il est attendu au sein de la Casa Blanca

D’ailleurs, au sein du vestiaire merengue, on l’espère aussi. Relevo explique que comme Rodrygo et Vinicius Jr, le reste des joueurs du Real Madrid aimeraient que le Français les rejoigne. Ils pensent que c’est le moment idéal pour lui de signer au sein de la Casa Blanca après le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad. Ils estiment qu’il leur faut un "tueur" devant et ils voient en lui le joueur capable de prendre le relai et de mener l’attaque. Le vestiaire est conquis et en rêve, surtout ses compatriotes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Carlo Ancelotti aussi.

Relevo explique que le Mister pense aussi que KM7 serait un atout, bien qu’il ait dit publiquement que le recrutement était terminé pour cet été. Il pense que son équipe a besoin d’un attaquant. Mbappé pourrait donc être la solution à son problème. Relevo précise que même les employés du Real Madrid sont affolés en coulisses. «Tout se passe pour que ça intervienne cette année», a confié une source du club. Mais la balle est dans le camp de Florentino Pérez, qui ne veut pas rater son coup. Le président préférerait le recruter libre en 2024 dans l’idéal, histoire de ne pas verser d’argent au PSG. Mais il devra peut-être revoir sa position puisque tous les voyants sont au vert cet été.