La drôle de soirée du FC Barcelone

Une victoire et ça repart. Après sa désillusion en Ligue des Champions face à l'Inter et une défaite dans le Clasico contre le Real Madrid, le FC Barcelone a retrouvé le sourire. Facile vainqueur de Villarreal 3-0 hier soir, le club catalan confirme sa 2e place en Liga, 3 points derrière les Merengues. Outre ce joli succès, ce sont les choix de Xavi qui ont interpellé les supporters et les observateurs. L'entraîneur a fait des choix marquants et payants, comme ceux de ne pas faire débuter Sergio Busquets et Gerard Piqué.

À la place du milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong qui était titulaire. Aligné en pointe basse, un cran derrière Gavi et Pedri, le Néerlandais a montré beaucoup de personnalité, dans les sorties de balle notamment. Il n'a pas hésité à accélérer pour se débarrasser du marquage, là où son concurrent prend moins de risques. Ses percées lui ont également permis de sortir de sa zone sans être attaqué, avant de décaler un partenaire, une fois l'adversaire fixé. Remplacé par Busquets (70e), il a reçu l'ovation du Nou Camp.

Busquets et Piqué sifflés par une partie du public

Tout l'inverse de celui qui est habituellement capitaine. Son entrée en jeu a été accompagnée par quelques sifflets, rapidement éteints par des applaudissements, mais le public n'est pas dupe. Il a vu la différence d'intensité et d'initiative entre les deux joueurs. D'ailleurs, Sport n'a pas hésité à proposer un sondage à ses lecteurs pour savoir lequel des deux devait être le titulaire en pointe basse de ce milieu de terrain. La réponse est sans équivoque. 95% des votants ont choisi De Jong.

L'heure de la retraite est en train de sonner pour les vieux éléphants du Barça, dont le refus de baisser leurs salaires passe toujours mal. Gerard Piqué aussi a vécu une soirée difficile. En toute petite forme depuis le début de saison, celui qui est désormais le 5e défenseur central dans la hiérarchie de Xavi est entré sous des sifflets (à la 78e à la place de Koundé) plus intenses encore que pour Busquets. Cette fois, les applaudissements du public n'ont pas suffi à masquer la misère...