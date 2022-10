Liga : le FC Barcelone maîtrise Villarreal, Lewandowski double buteur

Le FC Barcelone recevait Villarreal au Camp Nou dans le cadre de la 10e journée de Liga. Après la défaite lors du Clasico la semaine passée au Santiago-Bernabéu face au leader (3-1), les Blaugranas avaient l'occasion d'engranger de la confiance en championnat avant de jouer leur survie en Ligue des champions à domicile face au Bayern Munich, tout en espérant un faux pas de l'Inter Milan. Le Sous-marin jaune, quant à lui, pouvait enchaîner après ses deux derniers succès toutes compétitions confondues et tenter de revenir à deux points du top 5.

La suite après cette publicité

Pour cela, Unai Emery décidait d'aligner Jackson aux côtés de Danjuma en attaque pour tenter de prendre de vitesse la charnière Koundé-M. Alonso côté Barça, accompagné de De Jong en sentinelle. Dès le début de la rencontre, les Barcelonais se montraient dominateurs face à leur adversaire du soir, acculé dans son dernier tiers. Fati, titulaire à gauche de Lewandowski, alertait une première fois Rulli au premier poteau (3e) avant de rater sa tête (20e). Si Danjuma allumait la première mèche des Amarillos, dans le petit filet extérieur de Ter Stegen (22e), le Barça prenait finalement le large, notamment grâce à son numéro 9.

RL9 en grande forme

Après une première demi-heure riche en intensité, l'attaquant polonais, vainqueur du trophée Gerd Müller lundi soir, ouvrait la marque pour les locaux d'un bel enchaînement dans la surface (1-0, 31e) avant d'envoyer un joli enroulé dans le petit filet droit de Rulli (2-0, 35e), pour son 5e doublé sous le maillot blaugrana. Fati creusait l'écart dans la foulée, profitant d'un cafouillage dans la défense pour pousser le ballon d'une talonnade (3-0, 38e). Huit minutes suffisantes pour les hommes de Xavi Hernandez afin de concrétiser leur ascendant et gérer la seconde période. Au retour des vestiaires, les Catalans gardaient cette domination, bien aidés par un excellent De Jong au milieu de terrain.

Dans un match au rythme retombé, il fallait attendre les entrées de Dembélé et Raphinha pour revoir un peu de rythme dans cette fin match, le Brésilien ratant le cadre de peu sur le centre un touche du Français (79e). Démarqué à la suite d'un corner, Pedri n'arrivait pas à cadrer son tir lointain (85e). Villarreal tentait tout pour sauver l'honneur mais Morales ratait une frappe à bout portant (90+1e). Score final : 3-0, net et sans bavure. Au classement, Barcelone consolide sa deuxième place et revient à trois points du Real Madrid, Villarreal perd une place à la différence de but et passe 9e.