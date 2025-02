Rayo Vallecano : l’irrésistible montée en puissance d’Étienne Eto’o, le fils de Samuel Eto’o

C’est l’une des belles histoires de la Liga cette saison. Fils de l’illustre buteur camerounais Samuel Eto’o, Étienne Eto’o est en train de faire son trou au niveau professionnel. Attaquant âgé de 22 ans, celui qui est né à Palma de Majorque avait connu un début de carrière assez mouvementé. Formé à Majorque puis à Oviedo, il a joué pour les U23 du Vitoria Guimarães puis à Poblense et l’Union Collado dans les divisions inférieures espagnoles. Un parcours assez chaotique qui s’est calmé cet été lorsqu’il a signé pour la réserve du Rayo Vallecano. Déjà auteur de 15 buts en D5 espagnole l’an dernier, Étienne Eto’o continue de briller à ce niveau puisqu’il porte sa formation dans la course à la montée (2e à 9 points du RSD Alcalá).

Alors que Sergio Camello était blessé du côté du Rayo Vallecano, Samuel Eto’o a été convoqué ce samedi pour disputer le match contre Villarreal avec l’actuel sixième de Liga. Déjà convoqué à 4 reprises en Liga et deux fois en Coupe du Roi où il avait notamment marqué pour ses débuts avec le club de Vallecas contre le CD Villamuriel (5-0), Étienne Eto’o a cette fois pu se montrer en première division espagnole. Une courte entrée de trois minutes contre le sous-marin jaune qui fait office de belle récompense pour l’international U23 camerounais (3 capes et 1 but). «J’attendais ce moment depuis si longtemps. Quand on m’a appelé, j’ai pensé à tous les sacrifices, ceux de ma famille, de ma mère et de tous ceux qui m’aiment et m’ont soutenu pour atteindre cet instant. Ça en valait vraiment la peine», a-t-il déclaré après la rencontre.

Étienne Eto’o marque des points

«Nous vivons une grande saison. J’ai eu la chance de faire mes débuts aujourd’hui, mais c’est tout le travail de l’équipe réserve qui est récompensé. Inigo croit en nous, les jeunes, et si on continue comme ça, on ira encore plus loin. J’ai connu beaucoup de terrains depuis mon enfance, mais l’énergie ici est incomparable. Les supporters sont derrière nous du début à la fin. Aujourd’hui encore, ils ont été incroyables», a-t-il ainsi poursuivi. Si son rôle en équipe première reste assez réduit pour le moment. Son coach Iñigo Pérez est séduit par son attaquant : «je l’aime beaucoup. J’aimerais qu’il reste avec nous le plus longtemps possible, mais c’est à cause du nombre de joueurs que j’ai, qui est important. Il aura probablement plus de minutes de jeu et pourrait même rivaliser avec Sergi Guardiola pour la deuxième place dans la ligne d’attaque.»

En tout cas en attendant la possibilité de jouer un rôle plus important au Rayo Vallecano, Étienne Eto’o brille de mille feux avec la réserve des Franjirrojos. C’est simple, il compte 21 buts en 23 matches avec son équipe et a notamment inscrit six doublés et un triplé ce dimanche, soit 24h après sa première en Liga. Contre le CUC Villalba, il a permis à son équipe de gagner 3-2 afin d’enchaîner un sixième succès de rang. «Trois points et un triplé. Je joue dans la meilleure équipe et avec les meilleurs coéquipiers», a notamment lâché le joueur après la rencontre sur son compte Instagram. Une belle trajectoire pour Étienne Eto’o qui même s’il est encore très loin d’avoir la carrière de son père continue de bien se développer en Espagne.