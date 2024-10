Rayo Vallecano : la première rêvée d’Etienne Eto’o, le fils de Samuel Eto’o

Porter le nom d’un ancien footballeur illustre, c’est un fardeau toujours difficile à assumer. L’un des exemples frappant en France est celui d’Enzo, Luca, Elyaz et Théo Zidane, les enfants du Champion du monde 1998 Zinédine Zidane. Au Cameroun, difficile donc de passer derrière Samuel Eto’o et son fils Etienne essaye tant bien que mal de lancer sa carrière professionnelle. Attaquant de 22 ans désormais, le natif de Majorque avait débuté sa formation du côté de la formation des Baléares, passé ensuite par Oviedo et le Vitoria Guimarães, il avait aussi porté le maillot de l’UD Poblense et l’Union Collado Villalba où il a continué sa progression avant de rejoindre en début de saison le Rayo Vallecano. Pensionnaire de Liga, la formation de la banlieue de Madrid avait misé sur lui pour sa réserve qui évolue en cinquième division espagnole.

L’an passé avec l’Union Collado Villalba, il avait inscrit pas moins de 15 buts à ce niveau de compétition et a été considéré comme un bon ajout pour l’équipe B du Rayo Vallecano. Doté d’un physique avantageux grâce à son mètre 91, ce buteur à l’aspect longiligne est doté de qualités dans le jeu aérien, mais aussi d’une belle efficacité, du moins à ce niveau de compétition. Participant à la CAN U20 2021 avec le Cameroun où il a marqué 2 buts et délivré une offrande en 2 matches (quart de finaliste), Etienne Eto’o dispose du statut d’international U23 avec le Cameroun mais n’a pas encore passé le stade professionnel. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année avec le Rayo B, il a toutefois pu goûter ce mardi soir à ce niveau en évoluant avec l’équipe première des Franjirrojos.

Déja buteur avec le Rayo Vallecano

Alors qu’il affiche déjà 8 buts en 6 matches avec la réserve du Rayo Vallecano, Etienne Eto’o a convaincu qu’il pouvait avoir la chance de se montrer dans l’équipe première du club de Vallecas. Son coach Inigo Perez avait particulièrement apprécié ce qu’il avait proposé durant la préparation avec le Rayo Vallecano et l’avait convoqué lors de la 1re journée de championnat contre la Real Sociedad. «Etienne Eto’o voyage avec nous. Lors de la pré-saison, il a montré qu’il avait le niveau pour se rapprocher de la Première Division. Je suis très perfectionniste, je ne donne pas d’appels ni de minutes à n’importe qui. S’il voyage, c’est parce qu’il fait partie du groupe», avait ainsi lâché le technicien espagnol.

De nouveau laissé sur le banc contre le FC Barcelone le 27 août dernier, Etienne Eto’o a été convoqué ce mardi pour affronter le CD Villamuriel en Coupe du Roi. Un match maîtrisé par le Rayo Vallecano qui menait 4-0 à la 68e minute, peu avant l’entrée en jeu d’Etienne Eto’o. Ce dernier n’a pas manqué l’occasion de se mettre en valeur. En renard des surfaces, il est allé inscrire un cinquième pion. Après la rencontre, il laissait exploser sa joie : «très content pour mes débuts, pour mon premier match avec l’équipe, pour le but aussi. J’attends depuis de nombreuses années un moment comme aujourd’hui. Dans ces moments, je me souviens de ma mère qui m’a toujours soutenu et qui a été avec moi dans ces moments de doute. Cela en valait la peine.» Reste désormais à savoir si cette première réussie avec un club professionnel en amènera d’autres pour Etienne Eto’o.