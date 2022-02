FC Nantes - PSG : Marco Verratti cartonne l'arbitrage !

Après Rennes, le Paris Saint-Germain est tombé une deuxième fois cette saison face à Nantes ce samedi soir (1-3). Portés par un grand Alban Lafont, les Canaris ont réalisé une prestation parfaite pour faire déjouer l'ogre parisien, vainqueur en milieu de semaine du Real Madrid lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Interrogé sur le rendement de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre, Marco Verratti a cependant tenu à souligner les nombreuses occasions obtenues par le PSG, et ce avant de pousser un énorme coup de gueule envers l'arbitrage...

«Je pense qu’on a pas bien défendu, on prend trois buts quasiment de la même manière, c’est le seul regret qu’on a ce soir parce que c’est un match où on s’est crée énormément d’occasions. On a eu un manque de chance, de réussite, un grand gardien en face avec un penalty arrêté. On a fait un match avec beaucoup d’occasions, on méritait aussi de revenir au score parce que je pense que le penalty aurait tout changé. Mais bon on est content. Enfin non on est pas content mais vous avez compris», a tout d'abord analysé le milieu italien au micro de Canal + avant de directement s'en prendre à Mikael Lesage, l'arbitre du match : «juste je veux rajouter quelque chose. Comment s’est possible de prendre dix cartons jaunes et de pas pouvoir parler à l’arbitre. On veut avoir des explications et c’est toujours, on peut pas parler avec l’arbitre, on peut pas parler avec l’arbitre, c’est le seul match, le seul arbitre où les choses se passent comme ça. On prend dix cartons jaunes, là c’est penalty, c’est aussi carton jaune. Un moment donné il faut aussi que les arbitres prennent leurs responsabilités parce que je pense que là on s’est fait chier dessus avec les arbitres...»