Ligue 1 : le FC Nantes fait chuter le PSG dans un match spectaculaire

Après son succès face au Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes lors de la 25eme journée de Ligue 1. L'occasion pour Mauricio Pochettino de lancer Neymar en tant que titulaire avec Messi et Mbappé en attaque. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les Parisiens dans ce match. Dans les premières minutes du match, Simon profitait des larges espaces laissés par la défense parisienne pour servir Kolo Muani qui finissait parfaitement dans un angle fermé devant Navas (4e). Le début d'une soirée qui s'annonçait enflammée pour les deux équipes. Car le PSG se procurait aussi une multitude d'occasions dans ce match mais tombait sur un Alban Lafont stratosphérique qui repoussait tout et même des face à face devant Neymar, Messi, Mbappé ou encore Bernat (3e, 8e, 19e, 26e, 28e). Dans le même temps, les Nantais continuaient de mettre une intensité folle et marquaient même grâce à Merlin. Le jeune milieu envoyait un missile dans la lucarne de Navas (2-0, 16e). Sonné, le PSG pensait réussir à revenir et se relancer, surtout après le carton rouge donné à Appiah. Mais l'arbitre revenait sur sa décision et quelques minutes plus tard il sifflait même penalty pour Nantes après une grossière main de Wijnaldum dans la surface. Ludovic Blas ne se faisait pas prier et enfonçait encore un peu plus le PSG (3-0, 45e+4).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Parisiens n'avaient plus le choix de vite revenir au score pour commencer à y croire. Et il ne fallait qu'une minute pour que le PSG trouve la faille. Après une merveille d'ouverture de Messi, Neymar se jouait du défenseur et ajustait sans trembler Lafont (1-3, 46e). De quoi apporter encore plus de folie à ce match. Le Brésilien très actif ne passait pas loin d'offrir un but à Mbappé mais la star française butait encore et toujours sur un Lafont solide (53e). Le gardien français époustouflant repoussait même un penalty de Neymar peu avant l'heure de jeu (59e) qui aurait pu tout changer. Au fil du match, les Nantais reculaient de plus en plus et le PSG continuait d'attaquer. Messi distribuait de bons ballons, mais n'arrivait pas à finir à l'image de son occasion manquée alors que Mbappé avait éliminé Lafont (70e). Le Bondynois ratait lui aussi un face-à-face quelques minutes plus tard (73e). Malgré les nombreux changements de Pochettino, Lafont veillait toujours. Et le score ne bougera plus. Le PSG chute pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, mais reste confortablement premier du championnat. Le FC Nantes prend la cinquième place.