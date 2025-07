Le Paris FC part à l’assaut d’un grand crack italien

Promu en Ligue 1 pour la première fois depuis des décennies, le Paris FC est au cœur de toutes les attentions en ce début de mercato estival. L’ascension du club de la capitale, longtemps resté dans l’ombre de son voisin le PSG, prend une nouvelle dimension avec son récent rachat par la puissante famille Arnault, soutenue en coulisses par le géant Red Bull, qui continue d’étendre son influence dans le monde du football. Ce changement d’envergure place le Paris FC dans une posture inédite : celle d’un club ambitieux, bien doté financièrement et résolument tourné vers l’avenir. Attendu sur le marché des transferts comme l’un des nouveaux acteurs à surveiller, le club devait rapidement passer à l’action pour bâtir un effectif capable non seulement de se maintenir dans l’élite, mais aussi de poser les premières pierres d’un projet structuré et compétitif à long terme. Le Paris FC n’a pas tardé à donner le ton sur ce mercato estival, confirmant ainsi les ambitions de sa nouvelle direction.

Dès l’ouverture de la fenêtre des transferts, le club s’est activé avec une efficacité remarquée, officialisant les arrivées de Moses Simon, l’ailier nigérian en provenance du FC Nantes, et du prometteur latéral Nhoa Sangui, arraché à Reims malgré la concurrence. Deux renforts aux profils complémentaires, qui incarnent déjà la volonté du club d’allier expérience du haut niveau et pari sur l’avenir. Mais les dirigeants ne comptent pas s’arrêter là. En coulisses, les discussions se poursuivent de manière soutenue pour attirer Chancel Mbemba, le roc défensif qui a annoncé son départ de l’OM, dont la situation personnelle attire plusieurs prétendants. Le Paris FC, bien décidé à frapper fort, suit également de près deux profils très expérimentés au milieu de terrain : Pablo Rosario, actuellement au PSV Eindhoven, et Benjamin André, le capitaine de Lille, tous deux ciblés pour apporter leadership et impact physique dans l’entrejeu. Et une nouvelle piste pourrait aussi s’ouvrir en Italie.

Des contacts préliminaires mais…

Selon nos informations, le Paris FC est venu aux renseignements auprès de la direction du Torino au sujet du jeune milieu italo-éthiopien, Aaron Ciammaglichella, qui sort d’un prêt fructueux à Ternana. Les discussions sont encore loin d’être avancées, mais le profil plaît énormément aux nouveaux pensionnaires du stade Jean Bouin. Âgé de 20 ans et considéré comme l’une des plus grandes pépites italiennes de la génération 2005, Ciammaglichella, international U20 avec l’Italie (5 capes, 2 buts), avait déjà tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’un an, mais aussi de Porto, Naples et l’Atalanta. D’après nos indiscrétions, les Granata ne sont pas forcément enclins à le vendre, et comptent d’ailleurs sur lui pour participer au camp d’été du groupe professionnel sous la houlette du nouvel entraîneur, Marco Baroni. Néanmoins, un prêt pourrait bien faciliter la transaction (plusieurs écuries de Serie B ont aussi coché son nom dont Modena), à l’heure où les négociations pour une prolongation de contrat restent en stand-by entre le club italien et l’entourage du jeune joueur, dont le bail expire dans 11 mois. La rumeur envoyant Aaron Ciammaglichella au Paris FC s’inscrit parfaitement dans la philosophie mise en place par la nouvelle direction du club, étroitement liée à l’approche du groupe Red Bull.

Jeune milieu de terrain prometteur du Torino, Ciammaglichella incarne ce profil de joueur à fort potentiel que le réseau Red Bull affectionne particulièrement : technique, dynamique, capable de jouer à haute intensité et de progresser rapidement dans un cadre structuré. Ce possible transfert pourrait d’ailleurs être facilité par les liens croissants entre Red Bull et le Torino, puisque la direction footballistique du géant autrichien multiplie actuellement les échanges pour racheter le club piémontais au président Urbano Cairo. Un rapprochement stratégique qui pourrait ouvrir des passerelles entre Paris et Turin, d’autant que les Granata, dans le même temps, se sont récemment alignés avec la logique Red Bull en se renforçant activement ces derniers mois avec des profils estampillés du réseau (Borna Sosa, Eljif Elmas) et ont même tenté d’autres coups (André Silva) signe que les manœuvres en coulisses prennent de l’épaisseur. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines, tant sur le plan sportif que stratégique.