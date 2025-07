La chaîne de la Ligue 1 veut offrir un rôle de consultant à 2 légendes du foot français

Pour la future chaîne de la Ligue 1, la LFP et la société de production Mediawan vise du très lourd. L’objectif est logiquement d’avoir une équipe de journalistes et de consultants intéressantes, et selon L’Equipe, Thibault Le Rol aurait déjà donné son feu vert, alors que les discussions avec Smaïl Bouadbellah sont aussi bien avancées.

Mais surtout, la chaîne qui diffusera les matchs du championnat de France vise du lourd pour le poste de consultant. Si Christophe Galtier, Eden Hazard ou Raphaël Varane ont dit non, la chaîne vise Samir Nasri, en fin de contrat avec Canal +. Il pourrait avoir un rôle de consultant star, tout comme Franck Ribéry, avec qui des discussions sont en cours. Des contacts ont aussi eu lieu avec Benoît Cheyrou et Johan Djourou.