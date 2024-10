Le groupe Red Bull va entrer en négociations pour investir en Italie

L’année 2024 pourrait bien être celle d’une explosion de Red Bull. Alors que la marque autrichienne s’apprête à poser ses bagages en France en participant au rachat du Paris FC, l’entreprise de boissons énergisantes ne veut pas s’arrêter là et souhaite aussi investir en Italie. Pour rappel, le club parisien confirme être entré en négociations exclusives avec le groupe Agache, filiale de la holding familiale contrôlée par Bernard Arnault. «Agache, conseillée par Red Bull, entend ainsi contribuer au rayonnement des valeurs uniques du club et lui offrir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement économique, citoyen et sportif. Une double ambition l’anime : inscrire durablement les équipes masculines et féminines dans l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens», expliquait d’abord le communiqué. Présent au Brésil avec Bragantino, en Allemagne avec Leizpig, en Autriche avec Salzbourg, aux Etats-Unis avec New York, le groupe Red Bull s’internationalise dans le monde du football et a pour objectif d’accroître sa patte en Europe. Cette envie de développement dans de nouveaux territoires est aussi expliquée par l’arrivée de Jürgen Klopp.

Le 9 octobre dernier, le groupe Red Bull annonçait l’arrivée de l’entraîneur allemand dans son organigramme :«Jürgen Klopp occupera le nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull, à compter du 1er janvier 2025. C’est sa première nomination depuis qu’il a quitté le géant de la Premier League, Liverpool, après un passage réussi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes des clubs, mais apportera une vision stratégique, en aidant les directeurs sportifs individuels à faire progresser la philosophie de Red Bull. En outre, l’homme de 57 ans soutiendra les opérations de recrutement mondiales de l’organisation et contribuera à la formation et au développement des entraîneurs», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse. Selon nos informations, le groupe Red Bull considère le marché italien comme une priorité. Les raisons d’investir en Italie déjà connues. En effet, la marque autrichienne considère que le football italien a un potentiel de modernisme inexploité entre la faible utilisation des jeunes joueurs et les stades jugés trop vétustes. Deux paramètres au cœur de la philosophie sportive du groupe Red Bull.

Des contacts préliminaires avec le Torino confirmés

C’est un secret de polichinelle depuis plusieurs mois. Le Torino est lié à des rumeurs lancées par la presse italienne, précisant qu’un possible rachat par le groupe Red Bull pourrait avoir lieu. Interrogé à ce sujet, le président et propriétaire des Granata, Urbano Cairo, a préféré démentir fermement : «Il y a des années, il y avait eu des rumeurs de rachat par Raffaelle Ciuccariello et aujourd’hui, c’est autour de Red Bull. Le sujet change mais la constante reste la même, à savoir la fausseté totale de ces nouvelles rumeurs publiées», a-t-il récemment déclaré. Mais d’après nos informations, le groupe Red Bull fait de l’Italie sa principale destination visée pour un prochain investissement. En ce sens, le Torino représente le plan A de la marque autrichienne puisque l’été dernier, Red Bull est devenu l’un des sponsors du club piémontais et partage avec l’équipe italienne l’identité du taureau, ce qui faciliterait le marketing au cœur de la philosophie de la marque. Selon nos indiscrétions, Urbano Cairo a rencontré à plusieurs reprises les émissaires de Red Bull ces dernières semaines pour discuter d’une éventuelle expansion de la collaboration pour devenir le sponsor principal puis d’un possible rachat des parts majoritaires du club. La concession du Stadio Olimpico Grande Torino expire en juin 2025, tout comme les contrats d’un grand nombre de dirigeants.

Les discussions pour le renouvellement entre le club et la mairie sont ouvertes, même si la municipalité envisage favorablement une vente de l’enceinte. Stefano Lo Russo, maire de la ville de Turin, s’est exprimé en marge d’un événement sur l’éventuelle vente du club Granata au groupe Red Bull et l’avenir du stade : «La nouvelle a été démentie par le président du Caire, même avec un e-mail certifié. Nous n’avons eu absolument aucune discussion avec Red Bull. Nos discussions sont avec le Torino, avec la direction actuelle, avec le président Cairo, des discussions extrêmement positives tant en termes de climat que de contenu. Il y a plusieurs hypothèses, quant à l’éventuel renouvellement ou une proposition de rachatd du stade par le Torino si une offre venait à être proposée». Selon nos informations, le groupe Red Bull voudrait que son futur club italien soit propriétaire de son stade. La construction d’une nouvelle enceinte est également une hypothèse observée par la marque autrichienne. D’après nos informations, Red Bull, déterminé à investir en Italie, surveille également la situation du Genoa qui traverse une crise interne avec le fiasco de 777 Partners en cas d’échec du projet avec le Torino. D’ailleurs, la banque d’investissement JP Morgan a confirmé l’intérêt de Red Bull pour la Serie A, tout comme un cabinet d’avocats milanais.