Le nouveau dérapage de Youcef Belaïli après son arrestation

Ce mercredi, nous vous donnions des nouvelles de Youcef Belaïli. Actuel joueur de l’Espérance de Tunis, l’international algérien a participé à la Coupe du Monde des Clubs (1 but) cet été. Mais de retour à Paris, il a été arrêté par la police française à sa descente de l’avion à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaule selon la presse algérienne qui expliquait que cela serait dû à une histoire de ceinture non attachée dans l’avion avec son fils.

La situation aurait même dégénéré avec une bagarre dans l’avion et des vidéos ont circulé. Devant les nombreuses rumeurs dans la presse et alors que certains expliquaient que ce n’était pas le joueur sur les vidéos, Belaïli a publié une story Instagram. Dessus, il montre une image du personnel de l’avion avec comme message «Algérien et fier, les batards». Le message est passé.