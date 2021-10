Ronaldinho lance sa collection de NFT !

Le monde de la cryptomonnaie investit dans le football. Dernier exemple en date, Ronaldinho, récemment aperçu au Parc des Princes pour Paris SG-RB Leipzig (3-2, 3e journée de Ligue des Champions), s'est associé à Shirtum pour lancer sa propre collection de NFT (Non Fungible Token).

La suite après cette publicité

Il sera ainsi possible d'acquérir, en investissant de la monnaie virtuelle, une pièce unique de la carrière du champion du monde 2002 et Ballon d'Or France Football 2005. Une manière de rapprocher un peu plus l'idole brésilienne passée par le PSG, le FC Barcelone ou l'AC Milan de ses fans.