Youssouf Fofana critique sans langue de bois ses partenaires

L’équipe de France a terminé deuxième de sa poule. Un résultat décevant pour une équipe qui visait la première place, même si la qualification est assurée. Hier face à la Pologne, les titulaires ne se sont pas montrés adroits devant le but, comme lors des deux premiers matchs. Les remplaçants n’ont pas réussi à impulser une meilleure dynamique pour tenter d’aller chercher la victoire, synonyme de première place. À la fin du match, en zone mixte, Youssouf Fofana semblait remonté contre ses partenaires.

La suite après cette publicité

« Je ne dirais pas que c’est de l’inefficacité parce que l’on a tenté, même si on a tiré à côté. On est soit tombé sur un bon gardien soit le joueur qui devait être présent dans la zone n’était pas là. Les entraînements sont intensifs et entre les deux matchs il y a peu de temps de repos. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch, mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul, il faut s’adapter à ceux qui sont autour de vous», a-t-il déclaré sans détour. Une dernière phrase choc qui laisse perplexe quant à l’état d’esprit du groupe.