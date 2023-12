Jude Bellingham détrône déjà Lionel Messi

En l’espace de six petits mois, Jude Bellingham est devenu incontournable au Real Madrid. Débauché au Borussia Dortmund par le club merengue contre 103 M€, le milieu de terrain anglais vient de boucler une première partie de saison de haute volée, en témoigne ses statistiques personnelles (21 matchs, 21 titularisations pour 17 buts et 5 passes décisives). Doté d’une facilité et d’une précocité déconcertante, le joueur de 20 ans s’est mis le public du Santiago Bernabeu ainsi que l’ensemble des observateurs de l’autre côté des Pyrénées dans la poche.

Déjà récompensé par des distinctions individuelles comme le Trophée Kopa ou encore le Golden Boy, le natif de Stourbridge est l’étoile montante du football européen et s’est Adidas qui s’en frotte les mains. Ayant pour habitude de porter les nouvelles paires de crampons confectionnées par la marque aux trois bandes, l’international anglais (27 sélections, 2 buts) vient de détrôner Lionel Messi en devenant la nouvelle égérie d’Adidas en Europe à en croire les informations de Relevo, ce vendredi. À noter que c’est lors de sa signature au Real Madrid que le Britannique avait renouvelé son contrat avec la firme allemande. Une histoire d’amour qui est faite pour durer !