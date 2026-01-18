Barça : Raphinha forfait contre la Real Sociedad

Mauvaise nouvelle pour le Barça. Raphinha sera absent ce soir pour le choc de la 20e journée de Liga face à la Real Sociedad. Le club a indiqué qu’il est forfait par précaution à cause d’un coup reçu à la cuisse droite. Un vrai coup dur pour l’équipe, alors que l’attaquant brésilien était en pleine forme, auteur de deux doublés lors de ses deux derniers matchs en Supercoupe lorsqu’il était titulaire.

« Le joueur de l’équipe première, Raphinha, est forfait pour le match contre la Real Sociedad par précaution en raison d’un coup reçu à la cuisse droite », est-il écrit dans le communiqué du club.