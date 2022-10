PSG-OM : l'arbitre du Classique est connu !

Le choc de haut de tableau entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dimanche soir (20h45) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 sera arbitré par Clément Turpin (40 ans). Un arbitre expérimenté avec plus de 750 matches à son actif pour tenter de gérer au mieux cette rencontre, qui sont toujours des oppositions tendues.

Il sera assisté par Cyril Gringore et Nicolas Danos. Jérémy Stinat sera quatrième arbitre et le duo François Letexier et Dominique Julien pour s'occuper de la VAR.