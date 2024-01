Arsenal : la drôle désillusion de Gabriel Jesus

De nombreux joueurs s’adonnent depuis la crise du Covid-19 à de nouvelles passions extrasportives. L’une des plus étendues n’est autre que le jeu vidéo et le monde du streaming sur Twitch. Parmi les franchises les plus jouées, Counter-Strike 2 est l’un des jeux vidéo les plus appréciés ces derniers temps et surtout, le plus populaire parmi les footballeurs brésiliens comme Neymar, Casemiro mais aussi Gabriel Jesus. Cependant, le joueur d’Arsenal lui-même a été le protagoniste d’une réelle mésaventure. Le Brésilien a en effet investi la somme faramineuse de 50 000 euros en skins dans le jeu (dont un pistolet Hot Rod M4A1-S personnalisé à 935 euros) pour ensuite voir son compte supprimé.

La suite après cette publicité

La raison ? Gabriel Jesus aurait violé des règles bien précises dictées par les équipes de Counter-Strike 2 qui ont jugé les techniques adoptées par le joueur de 26 ans comme une triche pour altérer ses performances dans le jeu et a donc suspendu son compte. «Mon compte a injustement reçu un bannissement VAC, quelqu’un peut-il m’aider ?», a-t-il lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de restaurer son profil qui ne sera à nouveau admis qu’en cas de bannissement accidentel. En tout cas, l’ancien attaquant de Manchester City semble avoir autant de mal sur le virtuel que sur les prés cette saison, à l’heure où il ne pointe qu’à trois buts en 16 matchs de Premier League.