CdM 2022, Argentine : Lionel Messi dédie sa victoire à Diego Maradona

C'est fait : l'Argentine est sur le trône du monde après sa victoire contre la France, en finale de la Coupe du Monde au Qatar, dans un scénario déjà légendaire. Auteur de deux buts au cours de cette finale et d'une compétition excellente au Qatar, la Pulga a offert à son pays un Mondial tant rêvé. De quoi dédier ce succès à la légende Diego Maradona, décédée le 25 novembre 2020. Lionel Messi s'est longuement entretenu suite à cette rencontre folle au cours de laquelle l'Albiceleste a décroché sa troisième étoile de son histoire : «Tout cela est fou. Il a fallu attendre longtemps et c'est bien de la ramener ici maintenant. Cette victoire est belle. On la désirait beaucoup. J'ai juste dit que Diego (Maradona) allait me la donner. J'avais le sentiment que c'était pour lui, vu comment ça se passait. C'est fou, ça donnait envie, mais c'est la plus belle chose qui soit. Regarde ce que c'est, c'est beau. Je la voulais très fort. C'est le moment d'être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou. J'ai hâte d'y être pour m'amuser avec les gens» a déclaré Lionel Messi après la rencontre au micro de la télé argentine TyC Sport

«Évidemment, je voulais clore ma carrière avec ça, je ne peux plus rien demander. Dieu merci, il m'a tout donné. Clôturer presque ma carrière comme ça, c'est impressionnant. Après ça, qu'est-ce qu'il y aura ? la Copa América, la Coupe du monde… Ça m'est venu presque à la fin. J'aime le football, ce que je fais. J'aime être dans l'équipe nationale, le groupe, je veux continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde. Je voulais clore ma carrière avec cette Coupe, Dieu merci il m'a tout donné. Presque boucler ma carrière sur ça, parce que ce sont les dernières années, c'est impressionnant», a conclu la star du PSG.