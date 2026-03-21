Michy Batshuayi évoque sa célébration surréaliste pendant le Mondial 2018

Michy Batshuayi s’en souviendra certainement toute sa vie. Ce qui est certain, c’est que les internautes ont encore l’image en tête. En effet, lors de la Coupe du Monde 2018, lorsque l’attaquant évoluait sous les couleurs de la Belgique, celui-ci avait réalisé une célébration complètement hilarante après un but des Diables Rouges face à l’Angleterre. L’ancien joueur de l’OM avait malencontreusement frappé le ballon sur le poteau des Three Lions, et avait finalement reçu la balle en pleine tête. Sur les réseaux sociaux, la scène était devenue virale puisque Batshuayi semblait bien sonné sur le coup. Dernièrement, le joueur de 32 ans a évoqué cette situation dans le média Pickxt, soulignant un moment de gêne…

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« Beaucoup de joueurs font ça après un but, mais là, elle a été sur le poteau et elle est revenue dans mon œil. Je me suis dit : "Mais comment c’est possible ?" J’avais tellement mal, mais on était en Coupe du monde, je n’avais pas joué beaucoup et, là, j’étais titulaire. Je me suis dit : "Je ne peux pas sortir comme ça". Ensuite, je regardais le banc et j’ai demandé pour changer et on m’a dit : "Allez, Michy, continue" » a-t-il expliqué durant l’échange. En fin de compte, les siens s’étaient imposés sur le plus petit des scores en Russie, terminant en tête du groupe G.