Mercato PSG : ça s’agite en coulisse pour Xavi Simons

Kylian Mbappé partant, l’animation offensive du PSG va être forcément chamboulée cet été. Et si la direction parisienne travaille déjà pour le mercato estival, il y a déjà une solution et pas des moindres qui existe en interne pour renforcer naturellement et à moindre coût l’attaque du club coaché par Luis Enrique. Et ce n’est pas une surprise puisqu’il s’agit du très polyvalent Xavi Simons. L’attaquant néerlandais formé au PSG mais passé entre temps au PSV Eindhoven et plus récemment au RB Leipzig appartient toujours à Paris puisqu’il n’est que prêté en Allemagne.

S’il n’était pas forcément prévu qu’il revienne dans la capitale française l’été prochain, le départ de Mbappé pour le Real Madrid a rebattu les cartes. C’est en substance ce que Luis Enrique expliquait lors de son live twitch de la semaine dernière sans le nommer explicitement. «Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs.»

Luis Enrique veut le récupèrer au PSG cet été

Selon nos informations, Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence, a réclamé le retour du joueur du RB Leipzig, qui a su se rendre incontournable au sein du club allemand depuis son arrivée l’été dernier aussi bien en Bundesliga qu’en Ligue des Championbs (9 buts et 11 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues). Une aubaine pour le PSG qui va tout faire pour récupérer l’international néerlandais (13 sélections) de 20 ans.

De son côté, Luis Campos, qui continue de suivre ses performances, est content de son évolution et est disposé à la récupérer. Reste désormais à connaître la position du joueur qui se laissait il y a peu toutes les options ouvertes quant à son avenir. « Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici », expliquait-il récemment. À l’heure où n’importe quel joueur offensif du niveau de Xavi Simons coûte une fortune, le voir débarquer au PSG l’été prochain avec de solides garanties de temps de jeu serait un joli coup pour Paris. Au grand dam du RB Leipzig qui espère toujours secrètement pouvoir le conserver une saison supplémentaire.