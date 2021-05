Eden Hazard provoque la colère monumentale du Real Madrid

La suite après cette publicité

L'élimination du Real Madrid par Chelsea (1-1, 2-0) va sans doute laisser des traces au sein de la Casa Blanca même si celle-ci ne souffre d'aucune contestation. Zinedine Zidane, dont les choix n'ont pas tous été compris, n'est pas épargné. Il faut dire que son pari de relancer Eden Hazard face à son ancienne équipe a été clairement un échec.

Au-delà de la performance difficile de l'international belge, c'est son attitude en fin de match qui a provoqué la colère des médias espagnols. On le voit rire allègrement avec Edouard Mendy et Kurt Zouma. Une situation ubuesque qui a provoqué la colère de la direction du club merengue annonce ESPN. Le média américain parle même d'«une colère monumentale». On n’a pas fini d'entendre parler de ce fou rire.

The images of Eden Hazard joking with Chelsea players after Real Madrid's UCL loss has generated a "monumental" anger at the club, sources have told ESPN. pic.twitter.com/o0vbVYAwpw