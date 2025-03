Croatie : les éloges de Luka Modric pour Kylian Mbappé

Si le réveil a dû être difficile pour l’équipe de France, les Croates, eux, doivent passer ce vendredi avec le sourire. Opposés aux Bleus en quart de finale aller de la Ligue des Nations, les Vatreni ont réalisé une performance de haute volée, remportant cette première manche 2-0. Pas étranger à ce succès mérité, Luka Modric a délivré 90 minutes de très grande qualité pour sa 185e sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid a brillé et a également recardé Kylian Mbappé sur le ton de la rigolade au cours de la partie. À l’issue de la rencontre, il a eu quelques mots pour celui qui est habituellement son coéquipier.

La suite après cette publicité

Interrogé après la fin du match, le capitaine de l’équipe de Zlatko Dalić a couvert d’éloges celui des Bleus : « Parler de Kylian en tant que joueur est inutile. Il n’y a rien à dire. Mais il m’a surpris en tant que personne. Il est poli, humble et toujours prêt à plaisanter. Il a des qualités footballistiques incroyables et des qualités humaines encore plus grandes. » Si l’un des deux Madrilènes reviendra de cette trêve internationale plus déçu que l’autre, aucune tension ne devrait naître de cette double confrontation.