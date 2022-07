Jordan dévoile le nouveau maillot extérieur 2022-2023 du PSG

Jordan dévoile ce mardi le nouveau maillot extérieur du PSG, qui sera porté par les hommes de Christophe Galtier au cours de l'exercice 2022-2023. Comme les fans en ont l'habitude depuis quelques saisons, Nike cède ainsi sa place à l'une de ses filiales les plus connues, même s'il s'agit d'une première pour un deuxième maillot.

L'extérieur pour Jordan cette année. Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont lancé des messages forts sur la nouvelle politique du club en matière de recrutement et de gestion, avec, entre autres, l'arrivée du duo Luis Campos-Christophe Galtier cet été, le maillot extérieur 2022-2023 du club de la capitale, tout juste dévoilé ce mardi, arborera pour la première fois le sigle de la Jordan Brand. Une nouvelle collection rendant hommage aux 50 ans de l'enceinte parisienne accompagne d'ailleurs cette sortie maillot.

Du gris pour l'away

C'est donc logiquement que le swoosh de la marque à la virgule, bien présent sur le nouveau home kit, laisse place au célèbre logo de Jordan, représentant le seul et unique Michael Jordan, ex-superstar du basket et des Chicago Bulls, sur cette nouvelle création composée d'un gris assez clair dominant. Le logo de Jordan est ainsi brodé en noir pour mieux ressortir, tout comme l'écusson du champion de France en titre.

Cet away kit du Paris SG se distingue cette année par une bande centrale verticale noire traversant l'ensemble de ce haut. À noter que cette ligne s'estompe progressivement au centre, dans le but de faire de la place au nouveau sponsor maillot de l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi, Qatar Airways, alors que le bout des manchettes est orné de liserés noirs.

Un short encore fidèle aux codes du basket

La compagnie aérienne qatarie, qui a signé cet été un contrat pluriannuel dont la durée n'a pas filtré, verserait entre 60 et 70 M€ par saison au PSG, là où ALL (Accor Live Limitless, le groupe Accor) rémunérait les Franciliens à hauteur de 55 M€ annuels.

Enfin, un short gris avec un design inspiré des Chicago Bulls, comme l'an dernier façon basket, accompagnera notamment ce nouveau maillot extérieur que porteront Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr ou encore Hugo Ekitike tout au long de la saison 2022-2023 loin de leurs bases, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. Actuellement en tournée estivale au Japon, le PSG étrennera ce nouveau maillot lors du premier match de sa tournée japonaise, contre Kawasaki Frontale (ce mercredi), champion en titre de J-League, au National Stadium de Tokyo.

Jordan toujours plus présent

Cette nouvelle tunique parisienne n'est pas sans rappeler le maillot third du PSG pour l'exercice 2018-2019 (blanc, avec une bande traversante grise au milieu). Cette tenue 22-23 sera ainsi la 7ème réalisée par Jordan pour la formation désormais entraînée par Christophe Galtier, après deux maillots thirds (18-19), un maillot away et fourth (19-20), un third aux couleurs du Qatar (20-21), ainsi que le domicile et le 4th en 21-22.

Depuis 2018, les pensionnaires du Parc des Princes et la marque de la légende de la NBA collaborent pour concevoir des tenues officielles ainsi que de nombreuses collections lifestyle. Jordan Brand, qui s'était vu confier la conception du home kit l'an dernier, continue de prendre de l'importance avec cette fois-ci une grande première pour l'extérieur.

