Nike présente le maillot domicile 2022-2023 du PSG

Le maillot domicile du PSG pour la nouvelle saison 2022-2023 vient d'être dévoilé par l'équipementier du club de la capitale, Nike. Un concept marquant le retour de la bande centrale.

Les fans parisiens l'attendaient, ils sont désormais servis ! Contrairement à l'année dernière, où le PSG avait dévoilé son nouveau maillot domicile dès le 14 mai, le club de la capitale a cette fois fait un peu plus durer le suspense. Mais le kit home pour la saison 2022-2023 est arrivé, présenté par Nike et les Rouge et Bleu ce mercredi.

Le retour de la bande

Cette nouvelle création de la célèbre marque à la virgule ne devrait pas déplaire aux puristes, puisqu'après avoir conçu une tunique particulière, sur laquelle le swoosh avait laissé sa place au sigle de la Jordan Brand, le sigle Nike est de retour sur la tenue que porteront les hommes de Christophe Galtier (son officialisation est imminente) dans leur jardin tout au long de l'exercice 22-23.

Terminé le maillot home uni inspiré des codes du basket-ball, la fameuse bande verticale située au cœur du vêtement fait son grand retour. Toujours d'un bleu dominant, respectant ainsi l'histoire traditionnelle des pensionnaires du Parc des Princes, ce nouveau haut parisien arbore donc une large bande blanche entourée par deux bandes rouges beaucoup plus fines de chaque côté.

Des logos centrés, Accor laisse sa place à Qatar Airways

C'est justement sur cette partie blanche que l'on retrouve la virgule de Nike, représentée en noire pour mieux ressortir, au centre. L'écusson du Paris Saint-Germain règne lui juste au-dessus du swoosh de l'entreprise américaine, équipementier officiel des champions de France en titre depuis la saison 1989-1990 rapportant environ 75 M€ aux dirigeants parisiens.

À noter que le sponsor ALL (Accor Live Limitless), qui versait entre 50 et 70 M€ par saison au PSG pour figurer sur le devant de leur maillot en tant que sponsor principal, a vu son contrat avec la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi prendre fin en ce mois de juin 2022, après trois années de collaboration. Le groupe hôtelier est ainsi remplacé par Qatar Airways pour plusieurs saisons.

Le maillot de la C1 ?

Contrairement au maillot domicile porté par Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr & co la saison écoulée, le rouge reprend donc une place plus centrale et bien plus visible cette année. Cette bande s'agit, en quelque sorte, d'un "Hechter inversé". Signe, là aussi, que Nike et le PSG souhaitent prouver à leur fan que la tunique home réalisée pour les premiers pas de La Pulga dans l'Hexagone n'était qu'une parenthèse enchantée.

Enchantée, les supporters du Paris SG espèrent que la saison le sera beaucoup plus sur le pré. Car, avec un effectif d'un tel niveau, l'écurie francilienne est de plus en plus sous pression pour atteindre son objectif ultime, qui demeure celui de décrocher enfin la Ligue des champions. La nouvelle armada constituée par Luis Campos portera un short et des chaussettes de couleur marine pour tenter de réaliser le rêve de tout un peuple.

🆕🏟️👕



Découvrez notre nouveau 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 @nikefootball pour la saison 22/23 🟥🟦

Pour la première fois, nos partenaires @QatarAirways et @goatapp font leur apparition sur la tenue de l'équipe première.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022

