Le PSG dévoile déjà son maillot domicile pour la saison 2021-2022 !

Alors qu’il ne reste que deux journées avant l’épilogue en Ligue 1, le Paris Saint-Germain présente son maillot domicile pour la saison 2021-2022, qui affichera le logo de Jordan Brand et dont l'inspiration emprunte clairement les codes du basket-ball.

Après la sortie du 4ème maillot Jordan et de nombreuses collaborations qui s’en sont suivies, les supporters du PSG attendaient impatiemment la révélation du nouveau maillot que Kylian Mbappé et ses coéquipiers arboreront au Parc des Princes la saison prochaine. Et il y a fort à parier que ce maillot fera beaucoup parler.

Jordan prend de l'ampleur au PSG

Équipés par Nike depuis la saison 1989-1990, les Parisiens ne verront pas de la fameuse virgule sur leur maillot domicile pour la première fois depuis plus de 30 ans puisque pour la saison prochaine, c’est Jordan qui prend le relais. La relation entre le club de la capitale et la marque de la légende de la NBA Michael Jordan a débuté en 2018 et depuis, plusieurs maillots officiels et de nombreuses collections lifestyle ont vu le jour. Cette connexion entre le monde du basket-ball et celui du football a fait passer le Paris Saint-Germain dans une nouvelle dimension d’un point de vue marketing, profitant de l’impact de la filiale de Nike pour écouler plus d’un million de maillots lors de la saison 2018-2019.

Aujourd’hui, la marque du célèbre numéro 23 des Chicago Bulls passe à la vitesse supérieure en se hissant pour la première fois sur le maillot domicile du Paris Saint-Germain. En plus du changement de logo, le nouveau maillot parisien ne se dévoile pas dans ses couleurs historiques. La tunique Jordan est plongée dans du bleu et des flocages blancs alors que le rouge se fait très discret, se présentant uniquement sous la forme de fines bandes au niveau du col et des manches. Exit donc l’habituelle bande rouge verticale au cœur du maillot, Jordan choisit la simplicité aux dépens de l’histoire du club.

Le maillot Hechter zappé au profit du basket-ball

Pour la première fois depuis la saison 2010-2011, il n’y aura pas le moindre signe de l’influence de Daniel Hechter sur la tunique principale du club de la capitale avec cette fameuse bande verticale rouge. Le célèbre couturier français devenu président du comité de gestion du Paris Saint-Germain en 1973 a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club, si bien que les maillots portés au Parc des Princes sont communément appelés les « maillots Hechter ».

Alors que le PSG est équipé par le Coq Sportif en 1973, le couturier crée le premier maillot Hechter avec le bleu et le rouge mettant en avant les couleurs de la ville lumière tandis que le blanc représente Saint-Germain-en-Laye. Le rouge prenait place sur une large bande centrale entourée de liserés blancs pendant que le bleu complétait la tunique. Depuis, cette bande a parfois changé de taille et même disparu au grand dam des supporters du club, même si elle avait fait un retour tonitruant et apprécié lors de la saison 2020-2021.

Contesté par des fervents supporters du club, son absence sur la nouvelle tunique n’est pas vraiment une surprise puisque Jordan Brand n’a cessé de casser les codes depuis son entrée dans le monde du football. Le maillot extérieur orange de la saison passée et les maillots bordeaux et violet-rose de cette saison en sont de parfaits exemples. Jordan va jusqu'au bout de ses idées avec le short bleu dont l'inspiration a clairement été empruntée au basket-ball, avec des bandes blanches et rouges en zigzag que l'on retrouvent aussi sur le short des Chicago Bulls. Ce short de football original accompagnera le maillot du PSG que les hommes de Mauricio Pochettino pourraient porter dès ce dimanche au Parc des Princes contre Reims, en Ligue 1.