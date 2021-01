L'impact de Jordan Brand dans le football

« Je suis vraiment content que Neymar et Jordan Brand travaillent ensemble. Je suis fan de sa créativité, son style et sa passion pour le jeu. C’est un joueur spécial et j’attends beaucoup de cette collaboration. » 1er juin 2016, sa Majesté Michael Jordan, lui-même, officialise la nouvelle. Jordan Brand intègre indirectement le monde du football en associant avec Neymar et « sa grande soeur » Nike sur le modèle Hypervenom II.

Pour la première fois, une chaussure de foot arbore le fameux logo Jumpmann tandis qu'en parallèle, Jordan Brand lance un coloris spécial "Neymar x Jordan" pour la Air Jordan V. Le succès est au rendez-vous et Neymar se permet même de remporter les Jeux Olympiques avec sa nouvelle paire de Jordan aux pieds. Le coup de pub est parfait et donne clairement le ton sur la stratégie de la marque américaine pour conquérir le football.

Paris est magique

Fort de ce premier partenariat réussi avec l'une des plus grandes stars du football, Jordan Brand voit rapidement les nouvelles opportunités qui s'offre à lui lorsque Neymar rejoint le Paris Saint-Germain durant l'été 2017. Pour l'équipementier américain, Paris est une ville stratégique car elle est réputée et reconnue comme étant une « capitale de la mode » dans le monde entier. Après avoir déjà ouvert son premier Jordan Store d'Europe à Paris (à Bastille), Jordan Brand saute le pas et officialise un partenariat de trois ans avec le PSG, le 13 septembre 2018.

« Vous savez que j'aime cette ville et Paris est en outre une grande capitale de la mode ce qui est un atout quand on veut montrer des vêtements. C'est aussi un marché très important. Tout est réuni ici pour que ma marque « Jordan Brand » s'épanouisse et la relation entre le Paris Saint-Germain et moi-même a finalement été très facile et très naturelle », explique Michael Jordan dans les colonnes du Parisien.

Cette saison-là, les Parisiens évoluent avec une tenue noire et une tenue blanche floquées du logo Jumpman en Ligue des champions. Sans surprise, les produits brandés PSG x Jordan cartonnent dans le monde entier avec notamment plus d'un million de maillots écoulées, le record absolu du club parisien.

« Cette saison (2018-2019, ndlr), le Paris Saint-Germain a dépassé pour la première fois la barre symbolique du million de maillots vendus. Le partenariat exclusif signé par les Parisiens avec la marque Jordan est au coeur de cet immense succès. Il a notamment ouvert au Club le réseau Retail de la marque américaine aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 40 000 pièces ont été vendues lors du seul week-end de lancement », indique le club en novembre 2019.

Jordan Brand rêve encore plus grand

Avec au minimum deux collections lifestyle lancées et un maillot de match par saison, les ventes continuent de décoller. Selon nos informations, le PSG a dépassé le FC Barcelone en nombre de maillots vendues dans le monde sur l'année 2020, notamment grâce aux maillots Jordan. À ce rythme, les Parisiens et la marque du célèbre numéro 23 des Chicago Bulls peuvent viser la première marche du podium dans les cinq années à venir malgré l'impact économique certains de la pandémie de coronavirus.

La force de Jordan Brand et de Paris, c'est la communication. Chaque nouvelle tenue est désormais "teasé" par les stars du sport mondial. Le basketteur Zion Williamson s'était ainsi affiché avec un survêtement du PSG quelques jours avant sa sortie officielle, début 2020. De plus en plus de stars mondiales s'affichent avec un maillot du club parisien et il se pourrait même que le futur maillot domicile du PSG soit un maillot brandé Jordan.

La prochaine étape pour la marque sera aussi de sponsoriser un joueur. Neymar passé dernièrement chez Puma, la piste est écartée comme celle de Raheem Sterling que la marque avait aussi approché. Est-ce que ce joueur pourrait être Kylian Mbappé ? Quoi qu'il advienne, le rouleau compresseur est en marche et il n'est peut-être pas prêt de s'arrêter...